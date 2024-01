Shakira deja boquiabiertos a todos con una foto con su exsuegra

Shakira no guarda buen recuerdo de la madre de Piqué. Lo hizo evidente en su canción bomba con Bizarrap, tema musical en el que no solo descargó contra su ex. "Me dejaste de vecina a la suegra, a la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", espetó, una frase que no solo copó titulares. Cargada de sentimiento, logró hacer historia al ser la canción latina que más rápido consiguió 100 millones de reproducciones en Youtube, de hecho, solo tardó tres días en batir récord. Un año después de aquello ha visto la luz una foto muy llamativa. En ella aparece la artista colombiana junto a una de sus mejores amigas, Gabriela, y una persona de su pasado. Hablamos de Inés Pertiné, la madre de Antonio de la Rúa, con quien estuvo más de una década y cuya relación terminó en el año 2011.

La foto de Shakira de la que todo el mundo está hablando

Sonriente y con una comodidad que resulta llamativa, las tres posan muy unidas, un férreo vínculo que además se refuerza con la frase que han añadido. Y es que en ella escriben "con nuestra exsuegra amada", texto con el que derriban cualquier mito sobre las suegras o la mala relación con ellas. En su caso, se entendía a la perfección, al igual que Gabriela, quien tuvo una historia de amor con Aitor, hermano de Antonio de la Rúa. Un trío de amigas que se ha reencontrado y que ha recordado vivencias de hace años. También han hablado de la nueva vida de Shakira en Miami, la cual se vio empañada hace solo unas semanas con la aparición de un acosador. Un hombre que fue detenido y por el que se solicitó una millonaria fianza que te detallamos en SEMANA.

La foto que fue tomada hace solo unos días deja ver que Shakira e Inés se llevaban muy bien. Tanto que cuando se reencuentran charlan, ríen e incluso se fotografían, un selfie del que han presumido en el universo 2.0 y que está dando mucho que hablar. Llama la atención que la artista haya preferido no repostear esta foto en su cuenta de Instagram, quién sabe si intentando que no tuviera demasiada transcendencia.

Cabe recordar que públicamente la intérprete se ha dirigido a la que fuera su familia política, eso sí, en mejores términos que a la del padre de sus hijos. Nos remontamos al año 2019 cuando escribió una carta en la que se despedía del polémico expresidente Fernando de la Rúa, su exsuegro. "Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero amigo", posteó. Unas letras que Inés, la madre de Antonio de la Rúa, sigue agradeciendo todavía.