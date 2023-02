Shakira, en su nueva canción con Karol G: "Verte con la nueva me dolió"

Por fin conocemos qué dice la nueva y explosiva canción de Shakira. Su nuevo single, en el que canta a dúo con Karol G, lleva por nombre 'TQG', las iniciales de "te quedó grande". Toda una declaración de intenciones con la que deja claro que va a seguir la línea de sus hits anteriores, entre ellos, BZRP Music Sessions vol. 53, en el que lanzaba nuevas pullas contra Piqué. Una vez más, la colombiana lanza ataques cargados de despecho contra el que creyó era el amor de su vida. ''Verte con la nueva me dolió. Pero ya estoy puesta para lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Vi que tu novia me tiró. Pero eso no da ni rabia. Yo me río, yo me río", dice la barranquillera en la segunda estrofa.

El pasado 10 de febrero, Karol G anunció a través de su cuenta de Instagram la que sería la portada de su nuevo disco: 'Mañana será bonito'. La cadena de televisión Telemundo adelantaba parte de la canción. Entre los versos que la cantante de 'Provenza' dedica a su ex, destaca ''Al menos conmigo, yo te mantenía bonito''. Shakira se muestra igual de explícita: "No tengo tiempo pa' lo que no aporte, yo ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte... Llenando las cuentas, los shows, el parking y el pasaporte", entona.

Apenas unas horas después del lanzamiento del tema, este se ha convertido en trending topic. En menos de una hora ya ha obtenido 1,3 millones de reproducciones. La artista y sus nuevos dardos contra el ex futbolista del Barcelona dejan claro que sigue en pie de guerra: "Tú saliendo a buscar comida fuera y yo pensando que era la monotonía''.

En su nueva canción, Shakira expone que Piqué quiso volver a ella después de que decidieran poner punto y final a su relación. "Tú quieres volver, se te nota. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra... Y te quedó grande la Bichota", cantan ambas colombianas. "Bebé, ¿qué fue? ¡No pues!... Que muy tragadito. ¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito", cantan.

"Te ves feliz con tu nueva vida. Pero si ella supiera que me buscas todavía", cantan a dúo las cantantes Shakira y Karol G

Cabe destacar que ambas artistas entonan estos versos directamente a las nuevas parejas de sus ex: Clara Chía, la actual novia de Piqué, y Yailin, la de Anuel AA. Sus directísimas frases han causado furor en las redes sociales: "Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito", afirman en un sencillo plagado de mensajes para sus exparejas: "Tú te fuiste y yo me puse la triple M: más buena, más dura, más level. Tú buscando por fuera la comida y yo diciendo que era monotonía y ahora quieres volver, ya lo suponía. Te ves feliz con tu nueva vida. Pero si ella supiera que me buscas todavía...".

Inicialmente, se creyó que la canción de Piqué y Shakira vería la luz el 2 de febrero, día del cumpleaños de la cantante y el exdeportista, ahora reconvertido en empresario de éxito. Este miércoles, la Bichota (apelativo con el que se conoce a Karol G) hizo el anuncio del lanzamiento en sus redes y las imágenes promocionales enseguida se hicieron virales en todo el mundo.