Aunque la letra se limita a contar la historia personal de Shakira y eso es innegable, lo cierto es que su melodía no sería la primera vez que se escucha. Esto es lo que la otra artista que escribió y compuso ‘Solo tú’ ha dicho en sus redes sociales, donde comparte dos fragmentos que coinciden tanto en el estribillo como en la cadencia, ritmo y musicalidad. Coincidencia o no, llama poderosamente la atención el enorme parecido entre ellas, hecho que ha sorprendido a muchos usuarios de la Red. Sobre todo porque no han visto la luz el mismo día y es que el tema de Briella, el nombre de la otra cantante, se lanzó en junio de 2023, lo cual se traduce en una diferencia de siete meses entre ambas canciones.

Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy) Qué opinan ustedes? 🥺 pic.twitter.com/cEgnx7ZuIJ — Briella (@briellamusic) January 12, 2023

Briella ha dejado que sus seguidores sean los que juzguen si realmente hay plagio o no. De hecho, lanza una pregunta para que ellos con tan solo un vídeo de 10 segundos sean los que respondan: «Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy) ¿Qué opinan ustedes?». Con miles de retuits, han sido muchos los que se han pronunciado y han dado su opinión en la red social del pajarito, eso sí, hay quien se moja con cierta ironía. «Lo veo… pero lo tomaría como cumplido y admiración. Luego demando», «Independiente si existió o no, te la debes estar pasando bien porque tu música van por buen camino. Saludos», «Amiga ve buscando abogado ya. Esos copyrights son tuyos» o «Asesórate bien lo más pronto que puedas y aprovecha este impulso aunque haya sido algo inesperado, bella tu canción» son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en el universo 2.0.

Aunque Shakira está disfrutando al máximo de las mieles del éxito, este hecho podría empañar, aunque sea en cierto modo, el triunfo que ha logrado su nueva canción Bizarrap. No es la primera vez que se ve envuelta en un asunto similar, cabe recordar lo sucedido con ‘Waka waka’, la cual se convirtió en un absoluto clásico. Representó a España durante el Mundial de 2010, fecha en la que, por cierto, se conocieron ella y Piqué. Pues bien, se llegó a decir que Wilfrido Vargas había denunciado a Shakira por sus similitudes con ‘El negro no puede’, razón por la que se habló de una demanda de 11 millones de dólares. Años más tarde, el artista restó hierro al asunto y negó que fuera así. «Yo tomé esa canción (‘El negro no puede’) de la misma fuente que la tomó Shakira, no tengo nada que ver con esa canción. Lo primero que yo quiero saber es a quién le di declaraciones de demanda, con qué derecho yo puedo demandar sobre una cosa que no es mía. Me siento avergonzado y ofendido», aseguró. Ella, en cambio, ha preferido no pronunciarse.

Lo que queda claro es que, inspiración o no, la canción está siendo la más escuchada tras su lanzamiento. Las cifras avalan a Shakira, siendo millones de personas las que ya han escuchado la incendiaria letra en la que señala directamente tanto a Piqué como Clara Chía.