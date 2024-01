Un hombre detenido en Miami por acosar a Shakira: la pesadilla a la que ha hecho frente durante semanas

Shakira pensó que al abandonar España se acababan todos sus problemas. Que cerraría su capítulo con Piqué y que sus problemas con Hacienda serían parte del pasado. Que iba a hacer borrón y cuenta nueva a miles de kilómetros y que su vida en Miami sería relajada y alejada de los escándalos. Pero nada más lejos de la realidad. Este martes 9 de enero la artista se ha convertido en noticia tras la detención de su presunto acosador, un hombre de 56 años natural de Texas. Al parecer le enviaba de manera incesante publicaciones "alarmantes y perturbadoras" en redes sociales, lo que ha llevado a la cantante y sus abogados a tomar cartas en el asunto. Tras sentir miedo e incluso ver cómo se acercó a su mansión, Shakira le denunció y ya ha habido represalias contra él. Temía por su integridad, pero lo que más le preocupaba eran sus hijos, Sasha y Milan.

Shakira, presa del pánico ha puesto el asunto en manos de la policía

Según se ha revelado, ha sido el lunes 8 de enero cuando D.J.V ha sido arrestado cuando se encontraba en las inmediaciones de la casa de Shakira en Miami. Tanto en el mes de diciembre como en los primeros días de enero se ha atrevido a hacerle él mismo entregas en su vivienda, aunque este hecho no es lo único que llama la atención. También las afirmaciones que hacía públicamente: aseguraba que estaba casado con Shakira y que había formado junto a ella una familia. Tal fue la situación que el equipo legal de la cantante le envió varios escritos a este hombre, pero hizo caso omiso y optó por empezar a mandarle regalos a la colombiana. Botellas de vino, chocolate o juguete para sus hijos son solo un ejemplo de los obsequios con los que quiso agasajarle. Esto lejos de frenar el miedo, lo multiplicó a límites insospechados.

El pánico se apoderó de ella cuando descubrió que el supuesto acosador estaba en la puerta de su casa, a donde había llegado en taxi. En ese momento fue arrestado por la policía de Miami Beach, por lo que ahora se enfrenta a cargos por acosar a Shakira. Ha sido en un medio de Miami llamado 'WSVN' donde han dado todos los detalles sobre el problema que ha salpicado a Shakira, un escollo con el que se encuentran muchos rostros conocidos del mundo entero.

Otros famosos que han sufrido acoso por parte de fans

Ya dicen cómo es el precio de la fama, el cual en ocasiones es demasiado alto. Si no que se lo digan a celebrities como Jennifer Anniston, quien hizo frente a un vía crucis en el año 2010 cuando una persona se obsesionó con ella. No le quedó más remedio que denunciarlo, un asunto por el que incluso fue condenado a una estricta orden de alejamiento. Otras como Beyoncé han pasado por un calvario similar, en concreto, desde el año 2009 al 2013, por un hombre que le enviaba cartas amenazantes. Pero el más escalofriante de todos viene de la mano de Justin Bieber, pues un fan planeó raptarlo, castrarlo y deshacerse de él por no haberle respondido a ninguno de sus correos electrónicos.