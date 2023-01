La ‘BZRP Music Sessions #53‘ ha causado un auténtico revuelo mediático y ha provocado que todos los movimiento de Shakira sean observados con lupa. En medio de toda la polémica, se ha hecho público que la cantante colombiana tiene un patrimonio de 220 millones de euros en Luxemburgo que fueron transferidos desde las Islas Caimán a una sociedad.

Shakira fue condenada a pagar 14,5 millones de euros, más otros tres millones de intereses, a la Agencia Tributaria por una deuda que mantenía con el fisco desde hace más de una década. No obstante, la cantante continúa manteniendo un entramado de sociedad en paraísos fiscales, según ha publicado ‘El Economista’. En concreto, la interprete de ‘Te felicito’ posee 218,4 millones de euros a través de una sociedad llamada Carpe Diem Corp S.A.R.L. Tal y como publican, este dinero fue transferido desde las Islas Caimán en diciembre de 2013 a una cuenta registrada en Luxemburgo.

El único accionista de la mencionada sociedad es New World Holdings Inc. Según consta publicado en el registro del Gran Ducado, esta última es «una sociedad constituida y organizada bajo las leyes de la República de Panamá«. En su juicio por la deuda que mantenía con el fisco, se consideró que todas estas sociedades habría formado parte de «la trama empresarial» que utilizó la de Barranquilla para «no pagar a la Hacienda Pública española por el IRPF, ni a la Hacienda Pública catalana por el impuesto sobre el Patrimonio». En este sentido, la Fiscalía argumentó que la cantante usó estas empresas para ponerlas de titular para recibir las rentas y no ponerse a ella misma. Hay que destacar que Luxemburgo está dentro de la larga lista de países que figuran como paraísos fiscales. A este respecto, este país facilita la apertura de sociedades que tienen que afrontar luego una carga fiscal mucho menor.

En un escrito de la Fiscalía Provincial, según publica el medio anteriormente mencionado, se estipula que la cantante tuvo tres acuerdos con este país y esto le permitió «una mínima tributación fiscal que pudo alcanzar tan solo al 2% de la renta bruta generada y permitir que el 94% de las rentas pudieran ser transferidas a sociedades y/o cuentas situadas en paraísos fiscales«.

La catarsis de Shakira

Shakira ha necesitado poner poner escrito su historia con Piqué y ha alcanzado el mayor de los éxitos con su canción junto al productor argentino. «Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración», afirmaba en su perfil de Instagram pocas horas después de que se hiciera público el tema.