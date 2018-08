Calentando motores para empezar mi tour en USA!!!! Nos vemos el Viernes 24 de Agosto en The Novo, Los Ángeles, Ca. y el Sábado 25 de Agosto en el Balboa Theatre, San Diego, Ca. #SDUSATour2018

