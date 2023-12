Sergio Ramos reaparece en plena tormenta por los rumores de crisis con Pilar Rubio

Sergio Ramos ha reaparecido para zanjar toda polémica a golpe de canción. El futbolista, que bien sabemos ya que es un gran amante de la música (sobre todo del flamenco), no ha dudado en más de una ocasión en sacar todo su potencial y ponerse delante del micrófono para demostrarnos que el fútbol no es lo único que se le da bien. Ya demostró su talento con 'La roja baila', el Himno Oficial de la Selección Española hace siete años, ahora lo ha hecho con 'No me contradigas', una canción llena de significado para estos momentos que atraviesa su vida.

"Lo primero es la familia", reza un verso del tema que comparte con el grupo Los Yakis. Así de rotundo y directo, justo en el mejor momento, para los que tenían dudas sobre si su matrimonio con Pilar Rubio estaba bien, y es que los rumores sobre una crisis entre la pareja llevan unas semanas inundando los diarios. Y por si fuera poco cantarlo a viva voz, él mismo ha querido recalcar esta frase en especial al compartir con sus seguidores la canción en redes sociales: "¡LA FAMILIA ES LO PRIMERO!", escribe, "No me contradigas es nuestro regalo para celebrar estas navidades y para despedir este 2023 con alegría y ritmo y un mensaje conciliador y de unión", añade.

La canción sale este 22 de diciembre y ya está dando mucho de qué hablar. Se trata de una canción al ritmo de la 'salsa flamenca' de la que ya hemos podido escuchar algunos versos más: "Tú no me lo contradigas, no me lo puedes negar, lo primero es la familia, la salud y la libertad".

Pilar Rubio ya quiso zanjar los rumores de crisis hace unos días, cuando salía de fiesta de empresa con el equipo de 'El Hormiguero': "Pues estamos bien, como siempre, no puedo decir otra cosa", señalaba. Días después de estas declaraciones, Pilar Rubio ha vuelto a Sevilla, donde tiene fijada su residencia habitual. Sin poder creerse que la prensa estuviera allí esperándola y haciendo gala de su buen carácter, la mujer de Sergio Ramos no ha tenido reparos en dar detalles sobre su relación, mostrándose de lo más reivindicativa: "Mi marido está hoy jugando un partido así que ahora no le puedo ver". Así que parece que sí, sigue siendo su marido digan lo que digan.

Pese a la 'tormenta', ambos siguen centrados en su trabajo, sobre todo Pilar Rubio, que ahora celebra el estreno de un nuevo programa 'Make Up Stars', que conduce ella misma y que se puede ver en RTVE Play a partir del 19 de diciembre. 'Make Up Stars' es un 'talent show' en el que ocho aspirantes mostrarán todo su talento a golpe de purpurina, sombras y colorete, para conseguir ser el mejor profesional del maquillaje. Un proyecto que hace "muy feliz" a la presentadora.