«Si… si … y si y mil veces si ❤️❤️❤️@dr.julianbayon Pufff os juro que hay días que no paro de dar las GRACIAS por todo lo que estoy viviendo… 🙏🙏🙏🙏seguro que no se me olvidarán estos días y este confinamiento… Mi amor… ❤️❤️ @dr.julianbayon gracias por hacerme tan feliz… podría haber estado llorando 3 días seguidos de la emoción por cada una de las palabras que me dijiste… te amo… y me siento ya contigo uno… ❤️❤️❤️❤️», escribía en mayo de esta año para anunciar su compromiso.