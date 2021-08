Tras superar dos crisis que le hicieron tocar fondo, Raquel Mosquera por fin se ve con fuerzas para aclarar todas las polémicas

La gran protagonista es Raquel Mosquera. La viuda de Pedro Carrasco ha pasado una mala temporada tras sufrir dos brotes psicóticos, una enfermedad que le lleva dando quebraderos de cabeza desde hace años. Tras superar su última crisis, por la que permaneció ingresada varias semanas en un centro sanitario, Raquel Mosquera se sienta con esta revista y concede una larga y sincera entrevista. La viuda de Pedro Carrasco por fin se ve con fuerzas para aclarar todas las polémicas en las que se ha visto envuelta durante este último tiempo.

Raquel Mosquera habla por primera vez tras recibir el alta hospitalaria

Después de que su nombre saliera al foco mediático tras la docu-serie protagonizada por Rocío Carrasco, 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', la peluquera no ha atravesado su mejor momento. Ahora más recuperada y calmada, habla alto y claro para esta revista. Mosquera habla por primera vez tras recibir el alta hospitalaria y nos cuenta cómo influyó el documental de Rocío Carrasco en sus crisis: «Lo que vi me causó muchos disgustos», cuenta.

Y es que según la peluquera, Rocío no contó toda la verdad sobre los hechos vividos por ella. Algo que perjudicó la salud de la peluquera, quien estalló: «Llegó un momento en el que no podía con tanta mentira», asegura a este medio. Y es que tal y como hemos dicho anteriormente, los últimos meses no han sido fáciles para ella, quien tuvo que ser ingresada hasta en dos ocasiones diferentes en el hospital por sendos brotes psicóticos derivados del trastorno bipolar que sufre desde hace años. Unas crisis que han coincidido en el tiempo con la emisión de la docu-serie de Rocío Carrasco, que sin dudo tuvo un impacto directo para Raquel Mosquera y para su estado de salud.

El delicado estado de salud de la viuda de Pedro Carrasco

Sin lugar a dudas, la peluquera no ha atravesado su mejor momento y ahora se centra en cuidarse: «Estaré con revisiones, con psiquiatras y psicólogos casi todas las semanas hasta controlas las pautas», nos cuenta. Y es que a Raquel Mosquera le han diagnosticado depresión crónica grave. «Eso no se te quita de un día para otro, por mucho que yo lo intente», confiesa a esta revista.