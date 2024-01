Jesulín de Ubrique celebra radiante su 50 cumpleaños con un mensaje de Belén Esteban

No se cumplen 50 años todos los días. Jesulín de Ubrique protagoniza el nuevo número de SEMANA después de celebrar radiante su cumpleaños en un restaurante de Arcos de la Frontera. A su lado estaba su mujer, María José Campanario, con la que el diestro lleva casado 21 años. Hasta el lugar de la celebración se acercaron numerosos familiares y amigos de la pareja para estar con el torero en un día tan especial para él.

Sin embargo, no todo fue alegría para Jesulín de Ubrique. El torero recibió unas felicitaciones por parte de su mujer, María José Campanario (44 años), y su hija, Julia Janeiro (20 años), que muchos han interpretado como una provocación a Belén Esteban (50 años). Y ella no puedo evitar estallar, aunque siempre trata de mantenerse callada cuando se trata de polémicas que influyen a su hija, Andrea Janeiro. "Qué suerte tenéis que no me dejan hablar, pero sabéis que lo que merece la pena es la palabra AMOR, cosa que no tenéis ninguno de vosotros. Si hablara, no podríais salir a la calle de vergüenza que os daría, pero YO calladita me merece más la pena y por favor que no me llamen las revistas ni medios de comunicación porque no voy a decir NADA. No por ganas, sino porque me lo pide lo que más quiero".

En el interior del nuevo número de SEMANA te contamos todo sobre la polémica que hizo estallar a la 'princesa del pueblo', pero también te enseñamos el amplio reportaje de fotos de lo bien que se lo pasó Jesulín de Ubrique. ¿Quiénes acudieron a la celebración familiar? ¡Corre a por tu ejemplar para ver a todos los invitados que no quisieron perderse al torero soplando las velas.

Jesulín de Ubrique celebra su cumpleaños rodeado de familiares y amigos

Pero esta polémica no es la única de la que podrás informarte en el nuevo número de SEMANA. Y es que el pasado domingo se celebró la proclamación de Federico de Dinamarca (55 años) en Copenhague, lo que nos permitió ver las primeras imágenes de los nuevos reyes. La proclamación del rey Federico X y su consorte, Mary de Dinamarca (51 años) quedó sellada ante su puelbo con un icónico beso de 'reconciliación', tras más de dos meses de crisis provocada por la escapada de Federico con Genoveva Casanova en Madrid. No han querido pronunciarse acerca sobre esta polémica en ningún momento y han preferido seguir inmersos en su rutina.

Roberto Leal ofrece su entrevista más sincera en un gran momento profesional

El presentador de televisión está al frente de 'Pasapalabra', pero desde el pasado viernes, compagina sus apariciones en este programa con 'El Desafío'. No hay duda de que el sevillano está de moda. De hecho, ofrece en este número de SEMANA una entrevista de lo más sincera. Su humor, su simpatía, su cercanía y su enorme sonrisa ha conseguido convertirlo en el presentador de televisión más querido. Y son ya tan habituales son apariciones en la pequeña pantalla que sus hijos parecen estar ya acostumbrados: "Mis hijos se han acostumbrados a verme en la tele", reconoce a SEMANA. Podrás leer al completo la entrevista a Roberto Leal (44 años) desde este miércoles en tu kiosco o supermercado más cercano o descargando la versión online AQUÍ.

¿Te lo vas a perder? ¡Corre a por tu ejemplar y ponte al día de toda la información de la crónica social!