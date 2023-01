Hace apenas una semana, el hotel The Beverly Hilton de California acogía la ceremonia de los Globos de Oro, en la que se congregaban numerosas estrellas del celuloide. una de ellas era Selena Gomez. En la gala, la actriz y cantante, que estaba nominada por ‘Solo asesinatos en el edificio’, se dejó ver luciendo un espectacular vestido de Valentino Haute Couture con mangas abullonadas. Sin embargo, no fue su atuendo lo que captó la atención de todos, si no sus kilos de más. Su aspecto, más ‘llenito’ que antes, se convirtió de inmediato en uno de los temas más comentados en las redes. Y ella no dudó en responder de manera tajante: «Estoy un poco más gorda porque me divertí durante las vacaciones».

Con este rotundo mensaje, Selena Gomez ha restado importancia al hecho de haber engordado. Lo cierto es que está viviendo un momento muy dulce. Según informa el diario ‘Us Weekly’, está muy ilusionada con un nuevo amor. Su actual pareja, tal y como adelanta este medio estadounidense, es Andrew Taggart, uno de los componentes de ‘The Chainsmokers’. Según ha informado este medio, la creadora de ‘Rare Beauty’ y el músico fueron vistos yendo juntos al cine jugando a los bolos: “No están tratando de ocultar su romance yendo a escondidas a clubes solo para miembros VIP y es que Selena apenas puede mantener sus manos fuera de Taggart”.

Atrás han quedado los tiempos en los que Selena Gomez se mostraba insegura sobre su salud o su físico. Hace unos años, la actriz de la factoría Disney desveló que padecía lupus. Desde entonces ha explicado en diversas ocasiones cómo es su día a día haciendo frente a esta enfermedad autoinmune que puede afectar a muchas zonas del cuerpo, como los riñones, los pulmones o la piel. Una de las secuelas que padece por el lupus son los temblores en las manos. Temblores que le impiden a veces hacer tareas cotidianas, tal y como ella misma ha revelado. Cabe destacar que la medicación que toma para esta dolencia, los corticoides, provoca hinchazón en su cuerpo. Esta medicación influye, y mucho, en sus constantes subidas y bajadas de peso.

La exnovia de Justin Bieber ha reconocido también que sufre bipolaridad. En el año 2020 habló por primera vez de sus enfermedades mentales. «Voy a ser muy abierta con todo el mundo sobre esto: he estado en cuatro centros de tratamiento. Creo que cuando empecé a llegar a la veintena fue cuando empezó a oscurecerse de verdad, cuando empecé a sentir que no tenía el control de lo que sentía, tanto si era muy bueno como si era muy malo», dijo.

Antes de ser diagnosticada de bipolaridad, Selena sufría fuertes cambios emocionales y variaba de manera fácil desde la sensación de euforia a la frustración y la tristeza. Asimismo, tenía dificultades para conciliar el sueño: era incapaz de dormir durante días y en otras ocasiones parecía estar dispuesta a hacer cosas aleatorias y extravagantes, como comprar un coche a todos sus conocidos.

En la actualidad, Selena Gomez ha dejado claro que se quiere y se acepta a sí misma y que ha aprendido a convivir con los comentarios ofensivos o críticos que hagan sobre ella. Su último sencillo, que tiene el sugerente título ‘Calm Down’ («Cálmate»), está en el número uno de la lista global de los Billboard. Curiosamente, esta canción que «transmite paz y felicidad», tal y como destacan sus seguidores en Youtube, hace referencia a una manera de amar «calmada» y tranquila, que es justo como ha respondido a quienes la han juzgado por sus curvas.