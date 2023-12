Se desvela el sexo del bebé de Ana Boyer y Fernando Verdasco

Ana Boyer y Fernando Verdasco están viviendo una de las Navidades más especiales. Y es que están esperando su tercer hijo, tal y como publicó SEMANA. A pesar de que se dio a conocer la noticia, el matrimonio aún desconocía el sexo del bebé. De hecho, viajaron hasta Miami sin saber el sexo del bebé que esperan.

Pero ahora que el año está a punto de acabar, ya conocen que su tercer hijo será ¡un niño! La pareja se dio el 'sí, quiero' en 2018 y tienen dos hijos en común, Miguel, de cuatro años, y Mateo, de tres. Ana Boyer y Fernando Verdasco la próxima primavera darán la bienvenida a un niño, tal y como informa ¡Hola! Eso sí, por ahora se reservan el nombre que han elegido para el pequeño de la casa, que se convertirá en el mejor compañero de juegos para sus hermanos mayores.

Ana Boyer y Fernando Verdasco darán la bienvenida a ¡otro niño!

La gran noticia la conocen después de haber pasado unos días en Miami junto a toda la familia de Ana Boyer. Hace unos días, el matrimonio cogía un avión en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde coincidieron con Tamara Falcó, Íñigo Onieva e Isabel Preysler. Hacía muchos años que la familia Preysler no se reunía al completo para celebrar la Navidad, por lo que todos han hecho lo posible para estar juntos.

La casa de Chabeli Iglesias se convertía en el lugar elegido para reunirse todos para cenar en Nochebuena y para la comida de Navidad. No se perdió esta reunión familiar Enrique Iglesias, que también vive allí. Sin duda han sido unos días increíbles en familia que no olvidarán jamás.

Se trata de un bebé muy deseado

La familia Boyer Verdasco no puede estar más feliz. La hija de Isabel Preysler está embarazada de nuevo. Y está feliz ante la llegada de este nuevo bebé, que llegará al mundo la próxima primavera. Se trata de un bebé muy deseado y querido que llena de ilusión al matrimonio.

Tal y como pudo saber SEMANA del círculo íntimo de Ana Boyer y su marido en exclusiva, la familia más cercana de ambos ya ha sido informada de la noticia. En ese momento, ninguno de ellos conocía el sexo del bebé porque tanto Ana como Fernando han preferido no decirlo. "Quieren que sea una sorpresa", nos dijeron. En ese sentido, no es mucho aventurar que, aunque la pareja está encantada con sus dos hijos, a los que adoran, les hacía especial ilusión tener una niña. Sin embargo, no podrán cumplir por ahora su suyo, ya que el bebé que esperan también será un niño. ¡Aún así no pueden estar más encantados con la gran noticia!