Se agrava la mala salud de Bruce Willis: “Nadie sabe el tiempo que le queda”

La salud desde Bruce Willis desde hace meses va en picado. El actor sufre demencia frontotemporal, una enfermedad que le fue diagnosticada a comienzos de año y que se trata de un trastorno cerebral que no tiene cura. Si bien es poco común, se produce por una acumulación anormal de proteínas que dañas otras células cerebrales, provocando a veces muerte de células o su atrofiamiento, un proceso que se ha acelerado en los últimos tiempos. Así lo ha explicado un amigo del intérprete, quien ha dado detalles de cómo son sus días desde que le dijeran que su comportamiento tenía explicación. "Bruce tiene días buenos y días malos, pero en los últimos dos meses, ha habido muchos más días malos que buenos", ha dicho alguien cercano a él al portal 'Us Weekly'.

Aunque la esperanza de vida de las personas que padecen esta enfermedad es limitada, según los expertos, nadie se atreve a fijar el futuro de Bruce Willis. Cabe señalar que cuando se tiene esta enfermedad se calcula entre los 7 y los 13 años de vida y afecta también tanto a la tema de decisiones como al procesamiento de las emociones, síntomas que por supuesto ha sufrido Bruce Willis. "Esta experiencia ha unido aún más a toda la familia. Nadie sabe cuánto tiempo le queda a Bruce, por lo que están absorbiendo cada momento que pasan con él. La atención se centra en que esté cerca de la gente que ama y le recuerden las felices fiestas del pasado. Todavía aprecia la temporada navideña y le encanta tener a toda su familia bajo un mismo techo para escuchar música, comer y ver viejas películas caseras", explica alguien que bien le conoce.

Está acompañado de los suyos, en concreto, de su esposa Emma Heming, de su exmujer Demi Moore y de sus hijas, quienes se esfuerzan por recordarle el pasado que vivieron en común, aquellos que él ya no tiene en su memoria. Otra fuente asegura al citado medio lo importante que es que el actor esté siempre con alguien: "Bruce recibe atención las 24 horas del día, al menos un miembro de la familia está siempre con él". Pero, ¿qué síntomas sufre el actor? Hace solo unas semanas se publicaba cuál era su estado actual, al igual que el hecho de no reconocer a parte de su entorno. "Demi se ha dado cuenta de que no la reconoce. Ella no tenía idea de que él había empeorado tanto", espetaron en un medio extranjero.

Quien se ha querido confesar acerca del durísimo momento que atraviesa Bruce Willis es su mujer, Emma, quien ha concedido su primera entrevista a 'Today'. En ella su compañera de vida narraba cómo estaba afectándole esta afección neurodegenerativa: "Es difícil saber si Bruce es consciente de lo que le sucede (…) La demencia es difícil, es lo que estoy aprendiendo. Es duro para el paciente y es duro para la familia, para Bruce y para nuestras hijas".

Más detalles de la enfermedad que padece Bruce Willis

Según apunta la Asociación de Demencia Frontotemporal de Estados Unidos (AFTD), "actualmente no hay tratamientos aprobados y no hay cura", información que conoce a la perfección la familia de Bruce y que afecta a 200 personas de cada millón de personas en todo el mundo. Aunque no hay nada definitivo, se cree que el origen puede deberse a mutación en los genes.