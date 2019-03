Santiago Cañizares y su mujer Mayte García han pasado el peor año de sus vidas. Perdieron a su hijo Santi en marzo de 2017 y cuando se cumple un año de su muerte, sus padres han querido recordarlo con unos mensajes de lo más emotivos. Ambos han destacado lo agradecidos que están del pequeño Santi: “Gracias por tanto, hijo mío”.

Santiago Cañizares y Mayte García se abren en canal casi un año después de la muerte de su hijo

“Hace un año que te marchaste buscando el paraíso que mereces. Tu sonrisa, tu ejemplo, tu lección… nos acompaña cada día. Y consigues que tu recuerdo no sea doloroso, si no orgulloso. Tu legado no tiene precio y a todos nos ha hecho mucho mejores. Gracias por tanto, hijo mío”, ha escrito Santiago Cañizares junto a una foto de su pequeño.