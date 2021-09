Nagore Robles ha sido la encargada en revelar el gran paso que han dado ella y su pareja, Sandra Barneda, en su relación. Te lo contamos

Sandra Barneda y Nagore Robles están pasando por su mejor momento tanto a nivel profesional como a nivel personal. Si hace escasos días hablábamos de una extraña reflexión que había hecho la presentadora de ‘La última tentación’ a su regreso de grabar la última edición en República Dominicana, ahora descubrimos el gran paso que ha dado en su relación con Nagore. A pesar de que en verano han estado un poco más separadas por motivos profesionales, ahora, que vuelven a estar juntas, han decidido dar un paso más en su relación. Y es que aunque hubo un momento donde tomaron caminos separados, ahora no pueden estar la una sin la otra.

Nagore Robles y Sandra Barneda adoptan a un perrito. ¡Nos encanta!

Ha sido Nagore Robles en el programa donde está triunfando ‘Sobreviviré‘ donde ha revelado qué paso ha decidido dar junto a su pareja. Muy nerviosa, ha querido revelar ante sus colaboradores y los seguidores del programa que…. ¡han decidido adoptar a una nueva mascota! Tanto Sandra como Nagore son grandes amantes y lo han hecho público en más de una ocasión. Por este motivo, ahora han querido adoptar a un perrito que se convertirá en el compañero de juegos (y ladridos) perfecto de Nash, el perrito que ya tienen. Ahora, ambas han querido ampliar la familia.

A través de un vídeo que ha mostrado en su programa, Nagore ha revelado la gran noticia. Un vídeo que ha emocionado hasta la propia presentadora una vez que lo ha visto. Sin lugar a dudas, a partir de ahora lo pasarán en grande los cuatro y la pareja disfrutará de los dos perritos, que se convertirán en sus inseparables. La propia Robles ha compartido en más de una ocasión fotografías con su primer perrito que siempre viaja con la pareja.

La reflexión de Sandra Barneda

Lo cierto es que precisamente hace unos días Sandra Barneda anunciaba importantes cambios en su vida tras una extraña reflexión que nos dejó a todos sin articular palabra. «Os puedo contar que mi estancia en la isla me ha hecho reflexionar sobre la importancia de conocerse uno mismo, pero de verdad, en profundidad. La vida es un continuo desequilibrio de equilibrios. ⚖️ ¿Dedicamos realmente tiempo a ello? ¿Preferimos quedarnos con las apariencias? ¿Por qué, si pueden ser engañosas? ¿Por qué no profundizamos más en nosotros? ¿Porque da pereza? ¿Miedo? ¿Por qué no profundizamos más en los demás? ¿Por el mismo motivo? ¿O porque nadie está dispuesto a ofrecer más? ¿Tampoco tú? 🤔». En la reflexión de Sandra Barneda ha lanzado un mensaje final que da mucho que pensar: «Siento que algo se ha despertado dentro de mí. Siento que tengo que hacer algo…», decía. Entonces nos preguntábamos a qué cambios se referiría. Puede ser el hecho de adoptar junto a su pareja una mascota en común, el primer cambio que haga la presentadora.