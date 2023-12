Samantha Vallejo-Nájera le manda un mensaje 'envenenado' a su excuñada, Paulina Rubio

Vídeo: Europa Press

Samantha Vallejo-Nájera es una de las caras más reconocibles de la pequeña pantalla. Su faceta como jueza de 'Masterchef', junto a Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, le ha reportado numerosas satisfacciones en lo laboral. No en vano, trabaja para uno de los programas de mayor éxito en la televisión nacional y de mayor audiencia. Tras el final de la edición ocho de los 'Celebrity', el pasado 30 de noviembre, la chef afronta las Navidades con mucho trabajo. Su empresa de 'catering' es un éxito rotundo y es en estas épocas cuando más pedidos recibe, entre fiestas navideñas y cenas familiares de particulares. Valga recalcar que fue la encargada de preparar la comilona de la 'preboda' de su amiga Tamara Falcó e Iñigo Onieva, además de una de las flamantes invitadas de su boda, el pasado 8 de julio.

Poco dada a meterse en polémicas, la hermana de Colate Vallejo-Nájera no ha podido evitar reaccionar ante el último 'dardo' de Paulina Rubio. Su excuñada le acusaba recientemente de no haberle dado el pésame por el fallecimiento de su madre, la gran Susana Dosamantes, cuando coincidieron en un evento. "Me he encontrado a mi cuñi o a mi excuñi y no me ha lo ha ni dicho. O sea, no me ha dicho: 'Joder, tía, perdón, tu madre ha muerto, lo siento'", explicó en ese momento la cantante. La empresaria le ha contestado haciendo gala de su característico tono irónico. ¡Dale al 'play' y no te pierdas lo que ha dicho! No tiene desperdicio.

El deseo de Colate, hermano de Samantha Vallejo-Nájera, de volver a España

Cabe recordar que Paulina Rubio y Colate pusieron fin a su matrimonio en 2014, fruto del cual nació su único hijo en común, Nico, de 13 años. El niño reside en Miami, donde se trasladó a vivir el empresario para estar a su lado. Sobre la posibilidad de regresar a España, es algo que Colate n descarta. "Pues espero volver algún día, pero ahora mismo no está en mis planes. Mi prioridad sigue siendo mi hijo y me vuelvo la semana que viene para recuperarlo, estar con él y ya luego venimos en verano. Mi vida de papá que es un poco peculiar y exigente, me tiene fuera de aquí, pero algún día volveré", aseguró recientemente en una entrevista.