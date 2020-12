Tamara Falcó e Íñigo Onieva han hecho una romántica escapada a la nieve, concretamente a la sierra de Madrid. Te contamos su paso a paso.

Tamara Falcó sigue con su ruta por España. Desde que se conociera su relación sentimental con Íñigo Onieva, la socialité y su pareja no dejan de hacer planes y acudir a restaurantes, un ritmo frenético con el que los dos parecen estar encantados. El último ha estado ubicado en Madrid y sin necesidad de salir de la comunidad, Tamara ha podido disfrutar de un día en la sierra junto a su chico. Concretamente ambos se han desplazado a Guadarrama, localidad situada a poco más de 40 kilómetros de la capital, y allí han degustado las croquetas con más fama de la sierra. No ha escondido su escapada a la nieve, de hecho, ha compartido algunas imágenes con sus seguidores, dejando claro que si a ella le ha gustado, otros followers pueden emular su plan a rajatabla o con matices si así lo desean.

«Para los que somos de Madrid el reto es encontrar planes dentro de nuestra comunidad… pero hay muchísimas cosas que hacer para divertirnos. Hoy hemos ido a La Jarosa en Guadarrama… aire fresco, cielos espectaculares y para terminar una comilona en un clásico de la zona «La Chimenea«. Os recomiendo sus croquetas«, ha escrito Tamara en su perfil de Instagram. Este post va acompañado de una fotografía en la que aparece ella mientras pasea y un vídeo disfrutando de las vistas, clip que quizás haya grabado su nueva ilusión. Ambos son muy activos en redes sociales y procuran apoyar a la hostelería, compartiendo los lugares que ellos visitan a través de sus redes sociales, como ha sido en esta ocasión.

No obstante, no ha sido el único plato que han incluido en su menú, esos sí, horas después, pues la hija de Isabel Preysler e Íñigo después se dirigieron a otro restaurante junto a unos amigos donde se deleitaron con un excelente solomillo y pescado, logrando así pasar un día fantástico. Su cita fue redonda y ellos no pueden estar mejor, si se analizan los últimos pasos que dan desde que saltó su romance a los medios de comunicación. Un plan muy romántico con el que han tratado de estar el máximo tiempo juntos y donde, además, han podido conectar con la naturaleza.

Eso sí, Tamara quiso ir muy preparada y no se le escapó ni un detalle en su outfit. Con un jersey de cuello alto, un abrigo color beige, una cinta en su cabello, unos leggins y unas botas de nieve, Tamara demostró haber elegido el conjunto perfecto para pasar un día en la montaña. Aunque no han posado juntos ni Íñigo ni ella en sus fotografías en solitario, los dos se etiquetan en sus publicaciones o stories, lo que explica que estaban en compañía del otro.

En SEMANA este miércoles te contamos todos los detalles de su nuevo proyecto. La colaboradora de televisión ha decidido alquilarse un piso mientras le terminan de construir el suyo, una decisión con la que se evidencia que Tamara Falcó ha apostado por la independencia y que, a buen seguro, quiere pasar más tiempo con su chico en solitario.