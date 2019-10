10 El tema gustó en `Sálvame´

El programa ha decidido darle cabida a las críticas y volver a traer a colación antiguas rencillas y Rosa lo está disfrutando: «Que hablen bien o mal. Lo importante es que hablen de mí. Aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van bien. De los mediocres no habla nadie»