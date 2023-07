Hacía tiempo que Rosa Benito no estaba en el centro de la polémica. Alejada de la televisión desde hace unos meses, la ex colaboradora está centrada en su faceta más familiar y 'privada', desde donde las controversias de épocas pasadas parecen un fantasma de otra vida. Hasta ahora. Tras lo que muchos usuarios en redes interpretaron como un 'zasca' en toda regla a Rocío Carrasco, la que fuera cuñada de Rocío Jurado vuelve a estar en boca de todos. Esta vez por una sugerente fotografía en la piscina, que ha generado una reacción en cadena, y bastante negativa, de un grueso importante de sus seguidores.

La naturalidad de Rosa Benito que no convence a todos

Rosa Benito ha demostrado en numerosas ocasiones que no le importa el qué dirán. Y así lo ha hecho constar con la última fotografía que ha difundido a través de su cuenta oficial en Instagram. En ella, se la ve tumbada tranquilamente sobre una colchoneta con forma de tortuga, ataviada únicamente con la parte de abajo de un bikini y tapando sus pechos con los brazos. Acompaña la imagen con este mensaje: "Solo se vive una vez, pero si lo haces bien, con una vez es suficiente".

Por supuesto, ha habido reacciones de todo tipo. También de quienes han alabado el gesto y su valentía a la hora de mostrar su cuerpo tal y como es, al margen y a propósito de la edad que tiene. Entre ellos, Gloria Camila, que, además de darle 'like' a la foto, avalando así el contenido de la misma, le dejaba un mensaje a su tía política. "Así he estado hoy yo", le decía. O su hija, Rosa Mohedano: "Espectacular", le escribía.

"No creo que sea necesario esto"

En contraste, el aluvión de críticas que ha recibido por compartir lo que para muchos es una ostentación innecesaria. "Que manera de llamar la atención ,que ansias de fama ....pero no tu no eres la más Grande.....tu no eres Rocío Jurado !!!!!!!! Si levantara la cabeza te ahoga con tortuga incluida ....hacer lo gas hecho y sigues haciendo con lo has querido por ella su hija Rocío Carrasco, ser amiguísima de quien la ha quitado a sus hijos", le recriminaba una usuaria. "La pobre ya no sabe qué hacer para llamar la atención", le reprochaba otro.

De hecho, la mayoría de comentarios iban en esta dirección. "No creo que sea necesario esto, ya tienes unos años para hacer estas tonterías, sólo por llamar la atención, es muy triste", escribía con bastante falta de educación otra seguidora; "Que necesidad?? No lo entiendo", zanjaba otra persona.

"A mi edad tengo licencia para hacer lo que me de la gana"

Horas después, ni corta ni perezosa, Rosa Benito compartía otra foto (la que antecede), en el que, de nuevo, apostaba por lucir su versión más sugerente. En esta ocasión, se la puede ver de espalda, luciendo palmito, dentro de la piscina. "Sin filtros. A mi edad, tengo licencia para hacer lo que me de la gana", escribía contra todos aquellos que la critican.