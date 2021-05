Rosa Benito ha revelado el verdadero motivo por el que no asistió a la boda de su sobrina, Rocío Carrasco y Fidel Albiac.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac contrajeron matrimonio el 7 de septiembre de 2016, un enlace en el que hubo grandes ausencias. Así lo reveló la hija de Rocío Jurado en el último episodio de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, donde aseguró que además de su hijo David Flores, tampoco contó con la presencia de Rosa Benito. A última hora esta decidió no asistir al gran día de su sobrina por una llamada que recibió nada más salir de la peluquería. Cuando quedaban pocas horas para que tuviera lugar el ‘sí, quiero’, Rosa dio un paso atrás y se convirtió en otra de las ausentes de manera inesperada. Entonces, se aseguró que se debió a una llamada por parte de su familia en la que le hicieron elegir entre su sobrina o el balcón (Chipiona), una información que ella ha negado en ‘Ya es mediodía’ este viernes.

«Tengo que decir que no tenía nada que ver el balcón porque yo venía ya de allí y tenía hecha ya la novena», ha dicho tajante Rosa Benito. La que fuera esposa de Amador Mohedano no ha tenido reparo alguno en confesar el motivo por el que declinó la invitación en el último momento y este no son otros que sus hijos. La colaboradora del programa presentado por Sonsoles Ónega ha asegurado que tuvo una conversación con «personas anónimas», quienes le expusieron «una situación» ante la que no le quedó más remedio que darles la razón. «Pienso que mis hijos son los mejor que tengo en la vida y ahí tomo la decisión (…) hubiese ido por ella, porque ha sido una persona muy importante en mi vida, pero no fue por el balcón», ha aclarado.

Aunque es cierto que no puede volver atrás en el tiempo, Rosa Benito tiene claro que la relación que les unió en el pasado era especial, por lo que quién sabe si podría resurgir una vez más. «Me gusta oírla decir la palabra ‘quiero’, ‘quiero a mi tía’. Es muy importante decir ‘quiero’ y hace tiempo que no se la escuchaba decir», ha dicho emocionada Rosa Benito. No obstante, su relación podría ser irrecuperable según los espectadores, ya que cabe recordar que Rocíito aseguró durante el décimo capítulo que no le dolió su ausencia. Se tenían cariño, pero su unión no era suficiente para sentir tristeza ante el hecho de que Rosa Benito no fuera a su enlace. «No me dolió. Tenía buena relación con ella, mi tía Rosa ha sido muy importante para mí en mi vida igual que todos mis tíos, y una cosa es que la invite porque yo la quiera y otra cosa es que me importe o me duela que no vaya», comentó Rocío.

A día de hoy no tienen contacto alguno y, de hecho, Rosa Benito como colaboradora de ‘Ya es mediodía’ comenta algunos de los episodios de su sobrina, como ha sucedido este viernes. Aunque en ciertas ocasiones le ha dado la razón, en muchas otras no, aportando su versión de todo lo sucedido años atrás. Ejemplo de ello, cuando Rosa explicó que Rocíito no se quería quedar en el hospital de Houston cuando su madre estaba ingresada, a pesar de que ella mantenía lo contrario.

Su versión es contradictoria con lo dicho por María Patiño tras la boda de Fidel y Rocío Carrasco. «A última hora por presiones familiares la parte contraria le hicieron decidir entre o boda o balcón y se ha quedado con el balcón». De este modo, confirmó que Rosa Benito eligió a la familia de Amador que Rocíito no había invitado a la boda, haciendo un símil con el balcón de Chipiona en el que toda la familia disfrutaba de la Virgen de Regla.