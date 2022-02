La historia de amor de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez ha sufrido muchos altibajos. La pareja, que son padres de un niño en común, Nyan, han compartido durante muchos años una relación de idas y venidas. Ahora, están pasando por su mejor momento en su romance. Tal es que incluso el futbolista le ha pedido la mano a la influencer en una romántica pedida en el desierto. Aurah y Jesé están disfrutando de su estancia en Dubái y han aprovechado para sellar su amor comprometiéndose. Nada le hacía imaginar a la influencer que iba a convertirse en una mujer comprometida. Te contamos todos los detalles de la romántica pedida.

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez sellan su amor comprometiéndose en Dubái

La pareja ha compartido la feliz noticia a través de sus redes sociales, donde han compartido una batería de imágenes. «Siiii Quierooooooo!!! Estas dos palabras han sido la respuesta a la pregunta que más he pensado en mi vida y tu respuesta bebé, es el comienzo de todo. Ya tenía muchas ganas de gritar al mundo entero que el amor de mi vida quiere estar junto a mi, para siempre, que ya no seremos ella o yo, muy pronto seremos “Nosotros”», han comenzado diciendo.

«Este día fue el más especial y bonito de los que he vivido junto a ti, bebé después de tantos años …. No ha sido fácil llegar hasta aquí, tantos momentos buenos y malos de los que hemos aprendido y que han servido para finalmente hacernos más fuertes, más maduros y desear unir nuestras vidas para siempre», revelan. «Imposible no acordarme de cada momento vivido a tu lado, aún recuerdo con mucha ilusión la primera vez hablamos, y guardo para siempre la primera vez que nos besamos …», han seguido explicando.

Ambos se han dedicado bonitas palabras de amor

«Nunca dudé que eres la mujer de mi vida y por suerte, en esta vida ya te encontré, pero si existen otras te buscaría porque tienes un corazón enorme y único. Nunca me cansaría de buscarte y por eso quiero que seas mi compañera de viaje el resto de mi vida, por que sin ti nada tiene sentido … eres la brújula que me orienta y la dueña de mi destino ….», le dedicaba con cariño estas bonitas palabras a la influencer. «Podría escribirte muchas más cosas pero prefiero que las vivamos juntos y en el futuro podamos escribir un libro donde relatemos que el amor verdadero es capaz de vencer todo y a todos», seguía diciendo. Jesé Rodríguez ha celebrado lo enamorado que está: «El amor siempre gana. Love always win. Te quiero, te amo, te adoro mi tesoro. Por #SiempreJuntos 🙏🤗. @aurah.ruiz», ha sentenciado.

Por su parte, Aurah Ruiz también ha compartido las imágenes de su pedida de mano y ha revelado su respuesta a Jesé: «Sí, quiero», ha dicho. «Sinceramente no tengo palabras para expresar lo que realmente siento 📝 y realmente tú las sabes muy bien y eso es lo único que importa, lo demás, no tengo que demostrar a nadie más . Te amo .❤️ @jeserodriguez10 si quiero 😍❤️», ha sentenciado la influencer.