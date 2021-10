Por fin llegó el gran día. Claudia Osborne y José Entrecanales se dan el «sí, quiero» este sábado en Jerez de la Frontera. La hija pequeña de Bertín Osborne y el empresario han reunido a familiares y amigos en la iglesia San Miguel, un enclave que cuenta con un significado especial para la novia ya que allí contrajeron matrimonio sus padres. Entre las primeras en llegar a la ceremonia, sus hermanas, Alejandra, Eugenia Osborne y Ana Cristina Portillo. La novia despertaba gran expectación a su llegada, con un vestido de inspiración romántica, acompañada del orgulloso padrino.

Vítores, aplausos y muchas muestras de cariño cuando la novia entraba en el templo. La felicidad de Bertín Osbonre era más que evidente, algo que denotaba su amplia sonrisa. Claudia Osborne, del brazo del presentador, se ha decantado por un vestido de inspiración medieval de líneas rectas engalanado con perlas y con una larga cola. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo y ha evitado lucir velo. A destacar una preciosa gargantilla de brillantes, a juego con sus pendientes largos y un gran ramo de flores campestres en el que se fundía en verde y los rosas.

Eugenia Osborne estaba radiante con un diseño azul con círculos XXL, con escote en uve y grandes solapas. Llegaba acompañada de sus tres hijos y junto a su hermana pequeña, Ana Cristina Portillo. Esta ha elegido un vestido asimétrico en color coral. Mientras que Alejandra Osborne, con su melena suelta, optada por un vestido print animal.

Tras el «sí, quiero», los recién casados y sus invitados disfrutarán del banquete en la finca Santiago. La pareja pone así el broche de oro a su discreta historia de amor tras más de un año de noviazgo.

El recuerdo de la novia a su madre

La escritora y ‘coach’ ha tenido muy presente en este día a su madre, Sandra Domecq. A través de su cuenta de Instagram ha publicado una imagen de la boda de sus progenitores, tan solo unas horas antes de su enlace, que acompañaba del siguiente mensaje: «Hoy me toca a mi, mamá. Cuánto desearía que fueras tú la que me estuviera vistiendo… cuánto desearía ver tu cara a mi lado en el altar… pero, tal y como me prometiste, aunque no te sea posible estar físicamente, aquí estarás agarrando mi mano desde el cielo, y así lo sentiré yo. Siempre conmigo».