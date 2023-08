Rodolfo Sancho se pronuncia sobre el infierno que vive su hijo Daniel

España sigue en vilo con cada nuevo acontecimiento o detalle que se puede conocer sobre el caso Daniel Sancho. Las informaciones sobre la trágica muerte de Edwin Arrieta llegan de manera constante desde Tailandia, donde se encuentra Rodolfo Sancho, padre del joven, quien ha confesado ser el autor del crimen. El actor viajó el pasado fin de semana al país asiático para estar cerca de su hijo, ingresado ya en la cárcel de Koh Samui. Ambos no podrán ver personalmente hasta que no concluya el protocolo covid. Este establece que quien ingresa en prisión provisional debe estar 10 días aislado y solo podrá tener contacto con su abogado. A lo largo de esta angustiosa espera, el actor no se ha dejado ver. Sin embargo, sí se ha pronunciado sobre el infiero que está viviendo su vástago tras revelar que fue él quien asesinó al cirujano colombiano y que, además, cortó su cuerpo en pedazos durante "tres horas". Y aunque en un discreto segundo plano, dadas las graves circunstancias, su familia se ha manifestado sobre los hechos.

La familia de Daniel Sancho no desea "hacer declaraciones" para no inmiscuirse "en la investigación"

La familia de Daniel Sancho ha emitido un nuevo comunicado asegurando que siente "mucho el fallecimiento de Edwin". Insisten nuevamente en que quieren "respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias". "Agradecemos el interés de la prensa, pero no podemos hacer declaraciones en este momento para no inmiscuirnos en la investigación y para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias en esta terrible situación que nos ha tocado vivir", reza el breve comunicado enviado a la agencia EFE por Fernando Oca, director del despacho de abogados que representa a Daniel Sancho.

Rodolfo, a través de alguien de su confianza, ya se había pronunciado hace unos días. Este lunes se puso en contacto con 'Así es la vida' y ha pedido de manera expresa que se respete su silencio. "Nos ha llegado otro comunicado el entorno de Rodolfo Sancho", adelantaban en el espacio de Telecinco. El mensaje que ha hecho llegar el intérprete sigue en la línea del primer mensaje que hizo llegar a los medios de comunicación. "Rodolfo, por el bien de la investigación no puede hacer ningún tipo de declaración. Os pedimos encarecidamente que respetéis esta situación", dice el texto enviado al magacín. A través de los abogados de Daniel Sancho se ha deslizado también que lo que todos desean ahora es "respetar el momento tan doloroso» tanto para la familia de Edwin Arrieta. En ningún caso desean provocar problemas con la investigación.

"Por el momento no podemos hacer declaraciones de ningún tipo. Las manifestaciones que pueda estar haciendo Daniel son bajo una situación de presión emocional difícil de controlar. Por favor, solicitamos que no se especule más sobre la situación. Seguimos en contacto, si hubiera alguna novedad os la comunicaríamos. Gracias por vuestra comprensión, de momento no podemos hacer declaraciones, agradecemos enormemente vuestra disponibilidad y ofrecimiento", concluía el mensaje que envió el actor, a quien aún le quedan varios días por delante para ver cara a cara a su hijo.

Se sabe que Daniel Sancho está sobrellevando su ingreso en prisión con ciertas dificultades. "Ya no está tan tranquilo y ha pedido medicamentos para la ansiedad", ha adelantado Jorge Luque, periodista de ‘El programa del verano’ enviado a Tailandia. "Él, a través de su abogado, quiere que le traigan comida mejor que la que ya ha probado aquí". Asimismo, ha solicitado "poder llamar por teléfono" para así tener contacto con su familia cuanto antes.

También se conoce que pudo enviar un mensaje a sus amigos y familiares para decirles que "algún día sabrán toda la verdad". Con estas palabras deja caer que hay más informaciones de las que se conocen hasta ahora que ayudarán a conocer su caso. Sus palabras parecen coincidir con lo que un amigo de Daniel ha explicado en exclusiva a la revista SEMANA: "Su lío con Edwin Arrieta podría ser más gordo de lo que pensamos".