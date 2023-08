En SEMANA, Rodolfo Sancho, destrozado, viaja a Tailandia para estar con su hijo

Rodolfo Sancho no se lo puede creer. El actor ha viajado a Tailandia tras descubrir que su hijo, Daniel Sancho, ha admitido haber asesinado y desmembrado a Edwin Arrieta, un cirujano colombiano de 44 años. "Está destrozado", cuenta a este medio una persona de su entorno. Jamás hubiera imaginado que su hijo mayor cometería este delito, por lo que no deja de hacerse preguntas en su cabeza. Por esta razón, ha pedido cautela, ya que no quiere que nada entorpezca la investigación policial. Es consciente de lo complicado que serán para Dani, como le llama él, los próximos años, más aún si se tiene en cuenta cómo son las cárceles allí. El joven de 29 años se encuentra en prisión provisional en Koh Samui y, aunque todo apunta a que el juicio podría celebrarse en 4 meses, ahora mismo todo es una incógnita para él. Tanto él como su familia están perdidos, una situación ante la que Rodolfo trata de encontrar luz. A partir de este miércoles podrás leer en la revista SEMANA cómo se encuentra el actor y cuál es su situación en el país asiático una vez aterrizado en el país.

Rodolfo Sancho ha viajado a Tailandia

A pesar de que ni Rodolfo Sancho ni los amigos de Daniel Sancho le veían capaz de hacer algo así, han tenido que escuchar de su boca declaraciones demoledoras. El chef ha relatado paso a paso y punto por punto cómo sucedió la muerte de Edwin, así como el tiempo que tardó en desmembrar su cuerpo. Unas declaraciones que erizan el vello de cualquiera y que también ha tenido que escuchar la familia del colombiano fallecido. "Daniel Sancho desmembró a mi familia, que pague por ello", decía entre lágrimas la hermana del médico, Darling Arrieta. Están desolados e insisten en que no pararán hasta que se haga justicia por la cruel muerte de Edwin. "Daniel Sancho nos ha arrancado el corazón vivos. Pido justicia para mi hermano", añade.

Tanto la familia como los amigos de Daniel Sancho están viviendo también una auténtica pesadilla. No solo por el escándalo, sino también porque saben que las condiciones de las cárceles tailandesas son precarias. El abogado en España de Daniel revelaba lo que podría suponer para su cliente tener que responder en Tailandia por el crimen: "Sobrevivir en una cárcel tailandesa 15 años es muy difícil". Luis Gerez teme especialmente por su futuro, ya que las prisiones en el citado país no serían "nada amables" a sus ojos, por lo que intentarían que el hijo de Rodolfo Sancho cumpliera condena en su país natal si finalmente el juez decretara cárcel para él.

En la revista SEMANA te detallamos, además, si Rodolfo ha podido ver a su hijo, cómo vivió él su paternidad cuando solo tenía 19 años y cuál es era perfil de Daniel Sancho antes de que saltara la terrible noticia. Por otro lado, te mostramos las declaraciones que Daniel ha hecho ante las autoridades, informaciones un tanto contradictorias en las que ha hablado de supuestas amenazas de Edwin hacia él y su familia. No te pierdas el último número.

