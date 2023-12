La tierna felicitación de Rocío Flores a su hermano en plena guerra con su madre

No hay duda de que uno de los pilares fundamentales en la vida de Rocío Flores es su hermano David. Este mismo viernes, el joven ha cumplido 25 años en una época marcada por la batalla judicial entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Sin embargo, la influencer ha preferido hacer caso omiso a esta guerra legal y centrarse plenamente en el gran día de David a través de redes sociales.

Con una imagen de ambos abrazados en una fiesta, Rocío Flores le ha felicitado el cumpleaños: “Feliz cumpleaños y feliz vida a la persona más importante de mi vida. 25 años, enano. No me faltes nunca. Siempre de tu mano”, ha escrito la influencer en Instagram. Sus muestras de cariño no han quedado ahí, y también ha incluido una instantánea de los dos en un espejo: “El amor de mi vida”, le ha llamado.

Las bombas de la madre de Rocío Flores al padre de sus hijos

Esta declaración de intenciones en toda regla ha tenido lugar tan solo unas horas después de que su madre protagonizara el homenaje a Rocío Jurado en ‘Lazos de Sangre’. La hija de ‘la más grande’ tomaba la palabra en Televisión Española para lanzar una serie de dardos hacia el que fuera su marido, tachándole como “un gran necio, un estúpido engreído” y haciendo referencia a la canción de su madre: “Esa canción no era para Pedro Carrasco, es que mi madre era futuróloga e hizo la canción para después. Ese enano rencoroso, a buen entendedor…”, declaraba la madrileña.

Aunque aún Antonio David Flores no se ha pronunciado sobre estas declaraciones, como hace de manera habitual en su canal de YouTube, sí que se ha dejado arropar por sus seguidores. Tanto es así, que ha compartido en su Instagram el bonito mensaje de una fan: “El año está llegando a su fin y uno de los mejores regalos es veros sonreír. Ver a Rocío Flores florecer de éxitos cada día, ver a David Flores rebosante de alegría, que la peque sea el cascabel de tus días y que vuestra luz, aunque ciegue, sea la que más brilla”, ha escrito.

La incesante guerra judicial entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores

Pese a que el Tribunal Supremio dio carpetazo a la querella por maltrato contra el excolaborador de ‘Sálvame’, su guerra en los Juzgados con Rocío Carrasco no ha terminado. Aún está en el aire su acusación por presunto alzamiento de bienes. La que fuera su esposa alegó que el malagueño tenía solvencia económica suficiente para pagarle el dinero que le debía y no lo hizo, motivo por el que ha pedido para él hasta cuatro años de cárcel.

Por otro lado está la condena contra la hija de Rocío Jurado por no haber pagado la manutención de su hijo. Algo por lo que fue condenada a una multa de 900 euros y a una indemnización a David Flores de nada más y nada menos que 13.200 euros. Pero la acusada no estaba de acuerdo con las palabras del juez y presentó ante la Audiencia Provincial de Madrid un recurso de apelación del que por ahora no se saben más detalles.