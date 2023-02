Rocío Carrasco responde sobre el estado de salud de María Teresa Campos

Tal y como adelantaba SEMANA en su edición anterior, María Teresa Campos se encuentra en el momento más delicado de salud. Tal y como ha podido saber este medio, la veterana presentadora ya no es tan independiente como antes y por eso, sus las hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego se han puesto manos a la obra para buscarle una cuidadora. Conscientes de que necesita ayuda domiciliaria para el día a día, ya se han reunido con una candidata al puesto. Es un tema por el que le han preguntado a Rocío Carrasco.

Vídeo: Europa Press

La hija de Rocío Jurado ha viajado este fin de semana a Sevilla, donde ha presentado la función de 'Rocío jurado: el musical' . Allí se ha mostrado encantada con el recibimiento del público: "Todo muy bien. La gente estupenda, maravilloso y todo muy bonito". Al salir del musical ha saludado a amigos y conocidos que han ido a verla al teatro, todo ello en compañía de su marido, Fidel Albiac. Su respuesta cuando le preguntan por María Teresa Campos es clara. "A Terelu la amo, a Teresa también y ya está", ha sentenciado.

Carrasco está encantada con la obra de teatro que ha hecho Kiko Hernández, de la que se declara fan: "Maravilla" ha hecho una obra súper inteligente porque es teatro puro pero mezclado con música. Atrae mucho a la gente de todos los públicos". Viaja hasta Sevilla para la función de 'Rocío jurado: el musical' y está encantada con el recibimiento del público: "Todo muy bien. La gente estupenda, maravilloso y todo muy bonito".

A lo largo del tiempo, mucho se ha especulado con la relación entre Rocío Carrasco y María Teresa Campos, sobre todo después de que esta última asegurase que estaban menos unidas que antes. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Cierto es que la hija de Rocío Jurado ha tenido la agenda bastante llena debido a sus compromisos profesionales, pero siempre ha intentado sacar hueco para estar junto a la que considera su segunda madre.

Prueba de lo unidas que estuvieron juntas en el 81 cumpleaños de la periodista. Una cita que Rocío Carrasco no quiso perderse y a la que acudió acompañada de su marido, Fidel Albiac. Ese día, además, Carmen Borrego felicitaba a su madre compartiendo una imagen inédita en la que aparecía Carrasco abrazando cariñosamente a la presentadora de '¡Qué tiempo tan feliz!'. "Subo esta foto porque me parece maravillosa. Felicidades mamá. Te quiero mucho", explicaba Carmen Borrego en el texto que acompañaba a la imagen. María Teresa Campos ha sido como una segunda madre para Rocío Carrasco. De hecho, la veterana comunicadora se refiere a ella como su «hija pequeña».

Mientras Rocío Carrasco está volcada en la gira en memoria de su madre, Gloria Camila Ortega ha vuelto a la televisión después de cuatro meses apartada de los platós. En su reaparición en 'Plan de Tarde' de TVE, que conduce Toñi Moreno, evitó hacer declaraciones sobre su hermana. El periodista Jesús Manuel Ruiz hizo alusión a Carrasco diciendo: "En tu caso no te ha perjudicado la prensa, te ha perjudicado otra persona". La aludida contestaba: "No voy a entrar. Hay veces que los medios hacen y trasladan una historia de otra manera. Dan opiniones que, está muy bien lo de la libertad de opinión pero, cuando se falta el respeto a otra persona no es tan libre".