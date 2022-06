Tras muchos meses de espera los seguidores de Rocío Carrasco, por fin, disfrutarán de la segunda temporada de la docuserie. ‘En el nombre de Rocío’ está a punto de estrenarse, un formato en el que revelará muchas incógnitas sobre su familia, entre otras, la razón por la que cortó lazos con ellos. Quedan unos días para conocer su versión al completo, pero la hija de Rocío Jurado ya ha dado algunos detalles en el avance. «Mi relación con mi familia la he decidido yo, yo soy la que ha decidido apartarse porque no los quiero al lado y es una decisión que está tomada, ejecutada y creo que perpetuada en el tiempo», explica. De este modo, cierra cualquier puerta a una posible reconciliación.

Rocío Carrasco está segura de sus decisiones y no pretende dar marcha atrás. No tiene contacto ni con los hermanos de su madre, Gloria Mohedano ni con Amador, tampoco con Ortega Cano o con sus hermanos, Gloria Camila o José Fernando, relaciones que lejos de reconducirse, formarán siempre parte del pasado. Así lo mantiene Rociito, que asegura sentirse decepcionada con la actitud de todos ellos: «Ellos han hablado de mí y no bien precisamente. De ellos no me sorprende nada, está claro que es una puñalada, es gente de tu sangre, es gente que hasta ese momento eran parte de ti, de tu familia, es gente que supuestamente aman, adoran y veneran a mi madre y al final te das cuenta de que es todo mentira». La ruptura entre ellos se produjo hace años y su docuserie les ha alejado todavía más, siendo esta segunda temporada la que promete hacer saltar todo por los aires.

Quizás profundice también en el matrimonio de Rocío Jurado y Ortega Cano, a quien ella como hija asegura que «borraría de su vida». «Pero no por nada, es mi vivencia, es mi opinión», dijo en el pasado. Una explicación que siguió con un matiz y es que con ello no borraría la existencia de sus hermanos, opinión similar a la que tiene de sus tíos, Gloria y Amador, a los que dice considerar «una manada de alimañas». «Ellos no me querían, me cuidaban para ganarse el favor de mi madre», espetó Rocío Carrasco hace algunos meses, lo cual enfadó a ambos y les distanció todavía más.

Se desconoce si tomarán la misma posición por la que en su día apostaron Ortega Cano y los suyos. En el último momento guardó silencio y prefirió huir de la polémica, pero ¿seguirá esta estela cuando hable sobre su relación? De momento, hay que esperar para conocer la respuesta a esta cuestión.