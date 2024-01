Risto Mejide y Natalia Almarcha, ¿en su crisis definitiva?: "No hay vuelta atrás"

El entorno más cercano a la valenciana ha confirmado que, en esta ocasión, la joven no tiene intención de retomar su noviazgo.

Todo apunta a que Risto Mejide ha seguido los pasos de Laura Escanes a nivel sentimental. Pese a que todo parecía ser de color de rosa entre el presentador y Natalia Almarcha tras superar las idas y venidas, su relación habría dado un giro radical de 180 grados hasta el punto de llegar a su fin. Sin embargo, esta vez parece ser la definitiva.

Fue el pasado sábado, 13 de enero, cuando el romance entre Risto Mejide y Natalia Almarcha alcanzó un punto de no retorno. Todo apuntaba a que la pareja iba a vivir un fin de semana en familia, pero lo que no podían llegar a imaginar es que supondría el punto final definitivo para ellos. Y es que, al parecer, la nutricionista no se siente “bien tratada ni valorada” por su novio dado su fuerte carácter. Una razón por la que ha optado por cortar por lo sano y tomar un camino distinto al del que se había convertido en su compañero de vida.

Natalia Almarcha pone punto final a su noviazgo con Risto Mejide: los motivos

Así lo han confirmado Laura Fa y Lorena Vázquez en el podcast de las Mamarazzis. Ambas periodistas han consultado al entorno de la joven sobre la situación en la que se encontraba la pareja. Lo que no habían podido llegar a imaginar es que su idilio ha llegado a su fin dado el desgaste, especialmente de Natalia. La valenciana no estaba de acuerdo con ser siempre quien tenía que desplazarse a Madrid para pasar tiempo junto al maestro de ceremonias y sus dos hijos. A esto se suma que, según su círculo más cercano, el apoyo e interés de Risto por viajar a la tierra natal de su pareja han sido prácticamente nulos en este año de noviazgo.

Dados todos estos inconvenientes, si algo tienen claro los más allegados a Almarcha es que no hay vuelta atrás en su decisión. Aunque se trate de su enésima ruptura con Mejide, la joven en esta ocasión no pretende dar ni un solo paso atrás para retomar su historia de amor. De hecho, ya ha dejado de seguir en sus redes sociales al exmarido de Laura Escanes, y él ha hecho lo propio también para no tener ningún tipo de contacto con la valenciana.

Por ahora, ninguno de los dos protagonistas se ha hecho eco de esta información. Algo que no resulta en absoluto extraño, ya que en los últimos meses apenas han protagonizado movimientos 2.0 de manera conjunta. Tal vez esto se deba a su deseo por mantener su relación en el más absoluto hermetismo y así evitar los comentarios de terceras personas. Una serie de opiniones a las que la propia Natalia respondía en verano, cuando también ponía tierra de por medio con Risto.