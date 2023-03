Risto Mejide, muy cabreado, defiende a su novia, Natalia Almarcha

Risto Mejide está de nuevo enamorado. El publicista, de 48 años, ha vuelto a sonreír de la mano de una farmacéutica valenciana, de 27 años, Natalia Almarcha. En los últimos días, ha oficializado su romance durante la presentación de su último libro. Sin embargo, ha recibido muchas críticas a través de las redes sociales a las cuales ha querido responder con un contundente mensaje en el que da un golpe en la mesa por su chica.

El presentador comienza el post enumerando la formación académica de su novia. "Farmacéutica adjunta. Graduada en Farmacia, Ortopedia, Nutrición y Dietética. Guitarra clásica en el Conservatorio. Máster en profesorado". También añade que se trata de una mujer "autosuficiente, emancipada e independiente económicamente desde hace años. Mamá responsable de Kairo, un Shiba Inu precioso. Y ya puestos, con este talentazo para la ilustración". Y es que ha acompañado la publicación de un fiel retrato suyo.

Risto Mejide estalla ante las críticas

El ex de Laura Escanes ha ironizado con las críticas que ha recibido recientemente. "Pero claro, pobrecita mía, todavía no puede saber lo que quiere, ni en la vida ni en el amor. Necesita urgentemente que los demás se lo indiquen. Menos mal que siempre hay gente de bien con ganas de guiar y tutelar a las mujeres desvalidas, ignorantes e indefensas para que puedan darse cuenta de lo que realmente les conviene. A quién pueden amar y a quién no. Lo alucinante es que esa misma gente sea la que va repartiendo carnés de machista, de hetero cisgénero normativo -y por lo tanto, dicen, privilegiado- o, simplemente, de manipulador". Concluye este mensaje con la siguiente petición: "En fin. Amad más y joded menos, anda. Nosotros a lo nuestro".

El presentador ha recuperado la ilusión pocos meses después de anunciar su separación de Laura Escanes, la madre de su hija Roma. Tal y como él mismo confesaba en el programa 'Focus' se encuentra en una buena etapa personal. "No voy a renegar, al revés, estoy en un momento muy feliz precisamente también por eso". La edad no ha supuesto ningún obstáculo, ambos se llevan 22 años. "Yo estoy bien, soy feliz, y me enamoro con independencia de la diferencia de edad que tenga. ¿No tienen derecho a enamorarse de quien les dé la puñetera gana?", subrayaba.