Adara Molinero se sometió el pasado mes de octubre a una operación de pecho. El principal motivo era una reducción tras haberse sometido a un aumento anteriormente y a la reconstrucción de una cicatriz con la que no quedó en absoluto satisfecha. «Hola chicos, me cuesta mucho respirar. Antes que nada, muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestras palabras de cariño… Estoy feliz, no os podéis imaginar cuánto. Me he operado con el mejor cirujano que me podía operar con el problema que tenía. Antes no tenía sensibilidad en el pecho, y él me la ha recuperado. Estoy que no me lo puedo creer», dijo.

La cuestión no era meramente estética, sino que también sufría dolores. «Desde hace bastante tiempo estoy sintiendo muchísimos dolores, me molestan un montón las prótesis, sobre todo cuando me tumbo de lado. La prótesis se me va para el lateral y me duele mucho», explicó. Razones más que suficientes para dar el paso.