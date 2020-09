La madre de Rocío Flores ha valorado el ‘Hormigas Blancas’ sobre «La más grande» y le ha dedicado cariñosas palabras a la veterana periodista.

Las palabras de María Teresa Campos sobre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores, durante la emisión del ‘Hormigas blancas’ del pasado domingo sobre Rocío Jurado no van a caer en saco roto. Durante el programa de Telecinco, la veterana periodista aseguró que la hija de «La más grande» levantará cabeza y algún día se hará justicia con ella. Unas declaraciones que han vuelto a poner a la joven concursante de ‘Supervivientes 2020’ tras unos meses alejada de los focos.

Tan solo un día después de la emisión del programa, Rocío Flores intervenía en ‘Sálvame’ para pedir disculpas por no compartir con la audiencia los buenos momentos que guardaba de su abuela. Aprovechando que la tenían al teléfono, la joven también se quiso pronunciar sobre las palabras de la que fuera presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’. «En mi casa, desde muy pequeñita, me han enseñado a respetar y a tener educación por las personas más mayores que yo, y por eso prefiero mantenerme al margen y no opinar sobre esto», decía tajante. Ahora, ha sido el turno de la tercera en discordia, Rocío Carrasco.

Después de un parón debido a la situación de emergencia sanitaria, Rocío Carrasco ha vuelto a retomar este fin de semana la gira del musical en honor a su madre, «Qué no daría yo por ser Rocío Jurado», en Almuñecar (Granada). La hija de la artista, que ha reconocido que el panorama actual es una «desgracia» para todo el mundo, se ha mostrado esperanzadora por volver a los escenarios.

Y en medio de su felicidad por volver a retomar su proyecto, preguntada por ello en conversación con ‘Europa Press’, Rocío Carrasco ha valorado las palabras de María Teresa Campos del pasado domingo, así como el documental que repasó la vida y obra de Rocío Jurado.

Rocío Carrasco se posiciona al lado de María Teresa Campos

Rocío Carrasco ha asegurado que el ‘Hormigas Blancas’ sobre su madre le pareció «todo bien». Además, sobre las palabras de María Teresa Campos y el apoyo que siempre recibe por parte de la veterana periodista, la hija de la de Chipiona se ha desecho en halagos: «Yo la amo». Sin embargo, después de que le preguntaran sobre una posible reconciliación con su hija, la hija de Pedro Carrasco prefirió mantenerse en silencio.

Estas palabras llegan tan solo unas horas después de que Mila Ximénez, íntima amiga del clan Campos, se haya posicionado a favor de Rocío Flores y le haya invitado a la presentadora y a sus hijas a reflexionar sobre el tema. «Yo creo que Carmen ha dicho algo que no tiene ningún sentido. Al llamar a Rocío ‘metemierda’ creo que te has pasado muchísimo. Dice que le hubiese gustado que cuando la niña estuvo en ‘Supervivientes’ le hubiese mandado un mensaje a su madre… ¡Más mensajes a su madre no se pueden mandar!«, comentó la colaboradora.