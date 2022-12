Alba Carrillo no solo está siendo protagonista por su testimonio sobre Jorge Pérez, también por su actuación en el ‘Mediafest Night Fever’. La madrileña interpretó la canción ‘Ese hombre’ de Rocío Jurado en alusión al Guardia Civil. Emma García se ha pronunciado al respecto lanzando una importante reflexión a la audiencia.

«Yo viendo esa actuación no dejaba de pensar en Jorge Pérez. Para nosotros puede ser una broma, pero para la persona que está fuera y lejos de ese espectáculo quizás no sea una broma. En ese momento veía a Alba interpretando y disfrutando, lo hizo muy bien, pero veía a la otra parte. Para él esto no es un espectáculo ni es una broma», ha afirmado la presentadora en el programa ‘Fiesta’. La colaboradora ha subrayado que no fue ella quien eligió la canción, lo hizo el equipo del programa. Y es que durante todo el tiempo que estuvo sobre el escenario aparecieron imágenes del que fuera ganador de ‘Supervivientes 2020’. Gracias a la letra del tema que interpretó de la ‘más grande’ también aprovechó para lanzar muchos dardos. «Es un gran necio, un estúpido engreí­do, egoí­sta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido», afirma la canción en una estrofa.

El apoyo de Emma García a Jorge Pérez

Dos semanas después de la sonada fiesta de la productora ‘Unicorn’, Alba Carrillo y Jorge Pérez continúan en boca de todos. Emma García ha aprovechado la ocasión para salir en defensa del colaborador. Fue precisamente durante su programa cuando vimos la última vez al Guardia Civil en un plató de televisión. Por su parte, Alba Carrillo está dispuesta a contar su verdad y demostrarla a través del polígrafo de Conchita en ‘Sábado Deluxe’. Él se está manteniendo en un discreto segundo plano. Su objetivo es recuperar la confianza de su mujer, tal y como aseguró cuando saltó la noticia.

Además Jorge Pérez emitió una nota en la que daba un golpe en la mesa. «La desmesurada cantidad de MENTIRAS que se están vertiendo ahora mismo por televisión me hacen, no solo desmentirlas categóricamente (hay personas que podrían ahogarse en sus propias mentiras), si no decretar verdad. Mi ABSOLUTA prioridad es estar con mi mujer, proteger a mi familia, y recuperar la cordura ante toda esta situación».