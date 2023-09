Las redes estallan contra Jaime Lorente por su ataque a Shakira

El intérprete de Denver en ‘La Casa de Papel’ ha atacado en redes a Shakira por su nueva canción y los seguidores de la colombiana no han tardado en aparecer.

Desde que puso punto final a su historia de amor con Gerard Piqué, Shakira no ha dejado de cosechar éxitos a nivel profesional. La de Barranquilla ha hecho de la música su principal vía de escape a la hora de exponer los problemas amorosos que se ha visto obligada a afrontar en poco más de un año. Tanto es así, que en la última ocasión ha lanzado ‘El Jefe’, un nuevo tema junto a Fuerza Regida en el que carga duramente contra el que fuera su suegro y pone en el punto de mira su relación con el exfutbolista del FC Barcelona. Un movimiento que no ha gustado a algunos compañeros de profesión como Jaime Lorente, que considera que la intérprete de ‘Waka Waka’ podría estar abusando de su talento para criticar a su ex.

El actor que da vida a Denver en ‘La Casa de Papel’ ha hecho uso de sus redes sociales para lanzar un dardo en toda regla a Shakira: “Qué pereza das Shakira”, escribía. Unas palabras que, aunque han sido aplaudidas por una gran parte de sus seguidores, también han sido criticadas por otros que creen que el artista está intentando que su popularidad ascienda a costa de la cantante.

Muchos han sido los usuarios que han aparecido también en Twitter para responder a Jaime Lorente en nombre de la colombiana: “Amor, al menos aprende a escribir bien un mensaje de cuatro palabras”, “seguro que a Shakira le preocupa mucho tu comentario” o “mediocre carrera de música y actuación, mejor cállate”, han sido algunos de los mensajes que el artista ha recibido en apenas unas horas y que dejan entrever que la de Barranquilla cuenta con un ejército de seguidores que defienden todas y cada una de sus decisiones.

El nuevo problema judicial al que se enfrenta Shakira

Por su parte, Shakira todavía no ha respondido al ataque de Lorente, ni parece que vaya a hacerlo. Probablemente todos los focos de atención de la ex de Gerard Piqué estén puestos en su supuesto nuevo fraude a Hacienda en 2018 de nada más y nada menos que 6,6 millones de euros. Y es que, la agencia tributaria ha citado a la cantante para que responda en un juicio que tendrá lugar en menos de dos meses y que la sitúa en el ojo del huracán ahora que sus problemas con la Justicia parecían estar disipándose poco a poco.

Según esta nueva acusación, la colombiana no habría declarado en el año mencionado las ganancias de su gira ‘El Dorado World Tour’, valoradas en torno a doce millones y medio de dólares. A esto se suman los rendimientos de sociedades de dos millones y medio de euros y varias deducciones de gastos por duplicado de un importe superior a los tres millones de euros. Sin duda alguna, un monto considerable que ha hecho que la promoción de la nueva canción de Shakira quizá no esté destacando como a ella le hubiera gustado.