Rebecca Loos reaparece y acusa a David Beckham de tener otras amantes

El documental de David Beckham en Netflix está destapando gran parte de su pasado. No solo el contado por el futbolista, sino también el más polémico. Al menos en los medios de comunicación. Nos referimos a las relaciones que supuestamente habría mantenido el británico durante su matrimonio con Victoria Beckham, presuntas infidelidades que Rebecca Loos ha descubierto en su última entrevista. Ella fue su asistenta personal durante su etapa en España (2003-2007), una época en la que él jugó como centrocampista en El Real Madrid y que para la pareja fue devastadora. Dolida porque se dude de su relato, Rebecca ha roto su silencio desde un pueblo recóndito de Noruega donde actualmente reside junto a su familia y donde, además, da clases de Yoga. "Todo es 'pobre de mí'. Tiene que asumir su responsabilidad", comienza diciendo ella, unas palabras con las que, por fin, cuenta cómo se siente.

Rebecca Loos sobre David Beckham: "Me está haciendo parecer una mentirosa"

Las declaraciones concedidas a 'Daily Mail' evidencian que Rebecca está muy molesta con David Beckham, quien cree que está desmintiendo lo que ella contó hace casi dos décadas. Recordemos que dio detalles de sus supuestos encuentros sexuales, incluso de su primera cita. "Puede decir lo que quiera, por supuesto, y comprendo que tenga una imagen que preservar, pero se está presentando a sí mismo como la víctima y me está haciendo parecer una mentirosa, como si yo me hubiera inventado estas historias", ha asegurado en el diario británico. Un cabreo con el que busca que se le dé su lugar y con el que inevitablemente se recuerda que ella todavía tiene un as bajo la manga, una carta que, por cierto, todavía no ha sido descubierta. Y es que Rebecca Loos contó que conocía algo muy concreto del cuerpo de David Beckham, un detalle que solo sabía quien se había acostado con él.

La asistente personal de David Beckham sobre él: "Él fue quien hizo sufrir a Victoria"

Rebecca insiste ahora en recordar que quien tenía un compromiso y debía guardar lealtad era David y no ella, pues él era quien estaba casado con Victoria. "Está sugiriendo indirectamente que soy yo quien ha hecho sufrir a Victoria", lamenta. "Lo peor para mí es que dice que no le gustó ver sufrir a su esposa. Eso me molestó. Porque él es el que ha causado el sufrimiento. Él específicamente hizo que pareciera mi culpa, que él no tuvo nada que ver con esto", añade Rebecca Loos, quien confirma que desde que se mudó a un pueblo desconocido, no se siente juzgada. "Allí solía haber gente que se me acercaba en el súper, me miraba a la cara y me hacía fotos con el móvil", rememora. Una etapa de la que quiso huir y por la que comenzó de cero en otro punto del mapa.

David Beckham ¿con una modelo española?

Aunque ahora vive tranquila y no tiene en absoluto presente a Beckham, abre de nuevo la caja de pandora. Esta vez para descubrir las supuestas amantes que habría tenido hace décadas, mujeres que habrían coincidido con ella en el tiempo. Tal fue la desconfianza que existió en el matrimonio de David y Victoria que ella recibió una llamada en la que la spice girl le exigía que encontrara a su marido. "Victoria Beckham me llamó a una fiesta y me dijo: 'Encuentra a David'. Él estaba en un dormitorio con una modelo (...) Había comida maravillosa, una banda de samba brasileña y champán a raudales. Le encontré escondido al fondo del jardín charlando con una "despampanante modelo española", dice Rebecca con dolor. Poco después este encuentro habría ido más allá, siempre según la versión de Rebecca Loos: "Entré en la casa y subí las escaleras y vi a los dos guardaespaldas de David detrás de una puerta. Cuando vuelve, David está con él. Veo a la modelo al fondo tumbada en la cama. Veo que es un dormitorio. Yo estaba que echaba humo, le miré, le di el teléfono y le dije: 'Tu mujer", desliza.

¿Qué dijo Rebecca Loos sobre David Beckham y su presunta aventura?

"Al principio había ternura, pero al final era una relación puramente sexual. Creo que la química entre David y yo fue tan fuerte que la gente se daba cuenta (...) Empezó a darme de comer fresas. Era realmente romántico y yo me sentí como si es mañana valiera millones de dólares", dijo. Fue Rebecca Loos la que habló en el periódico 'News of the World', que le pagó casi 400.000 euros por contar su historia y 166.000 por hacer lo mismo en una cadena de televisión llamada Sky One. Aunque los abogados de la pareja intentaron frenar su entrevista, no fue posible y la española reveló auténticos bombazos. Ahora ella vuelve al ataque.