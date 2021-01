Sabemos cómo se han tomado en privado las hijas de Bertín Osborne el hecho de que su padre y Fabiola Martínez se separen tras 20 años juntos.

Dos décadas de amor ha sido el tiempo que Fabiola Martínez y Bertín Osborne han compartido. Este domingo el artista emitió un comunicado en el que confirmaba su ruptura y alegaba problemas de convivencia, una versión muy similar a la dada por la venezolana a los medios de comunicación. La decisión no ha sido fácil, pero tras mucho intentarlo han llegado a la conclusión de que es lo mejor para ellos y sus dos hijos. Justo después de hacerse pública la separación del matrimonio, Eugenia Osborne se ha confesado sobre este duro proceso. «Somos una familia, a pesar de las adversidades», ha dicho ante las cámaras. Ni una palabra más sobre el punto y final de Bertín y Fabiola, sin embargo, SEMANA conoce cuál ha sido la reacción en privado de ellas. Están disgustadas y apenadas a partes iguales, pues Fabiola era una más en la familia y alguien a la que adoraban después de dos décadas juntos.

Son conscientes de que era una cosa de pareja y que, por tanto, ellos debían ser los que tenían que tomar las decisiones sobre su futuro, pero no alcanzan a comprender este final. «Están molestas con su padre», explican a esta revista. Nos insisten en el cariño que tenían y tienen hacia Fabiola, una mujer que ha estado ahí siempre a las duras y a las maduras en cada uno de los escollos que les ha puesto la vida. Aunque el contacto entre Fabiola y Bertín es diario debido a los dos hijos que tienen en común, sus hijas saben que ya no será lo mismo. El artista y la modelo han tomado caminos por separado y si bien el cariño no desaparecerá, tanto ellos como sus hijos y familiares deberán de acostumbrarse a la nueva normalidad. Uno de los matrimonios más sólidos de la crónica social ha pasado a la historia después de muchas discusiones de las que incluso sus hijos eran testigos.

La amistad entre las hijas de Bertín y Fabiola es un hecho. Ellas y la que ha sido la esposa de su padre quedaban sin necesidad de que estuviera Bertín presente, un fiel reflejo de cómo es la relación entre ellas. «Se llevan de maravilla. Tienen una conexión muy bonita y es habitual que queden ellas solas o para ver a sus hermanos», comentan a este medio. Por ello, tanto ante las cámaras como fuera de ellas siempre han dado su visto bueno a Fabiola, alguien de la que todo el entorno de Bertín habla a las mil maravillas. Al igual que él, que en el comunicado donde desvelaba su ruptura insistía en todas las cualidades de la que ha sido su pareja los últimos años: «Es una persona maravillosa, gran compañera, estupenda mujer y como madre, es literalmente única».

Horas más tarde de descubrirse su separación, Eugenia Osborne posteó una reflexión que muchos de sus seguidores creyeron que tenía como destinataria a Fabiola. «Nunca debes perder la sonrisa. Pase lo que pase, sonríe», escribió en su Instagram. Poco después, se limitaba a agradecer los mensajes de apoyo y cariño de sus seguidores, quienes le mandaban fuerzas para afrontar esta ruptura tan inesperada para muchos.

Este impacto no lo ha sido tanto para sus dos hijos, quienes han vivido junto a ellos el deterioro diario de su relación. La propia Fabiola lo desvelaba frente a los periodistas que este lunes se apostaban a las puertas de su casa, que lejos de esconder o maquillar la situación, ha querido ser sincera acerca del complicado momento que está viviendo. «Nos hemos hemos dado un tiempo varias veces y yo creo que en esta ocasión la diferencia es que los niños ya lo saben. Carlitos lo ha asumido bastante bien, incluso él nos ha dicho que sabía que iba a pasar porque nos veía discutir. Nunca han sido discusiones fuera de tono, pero la crispación la notaba todo el mundo que estaba a nuestro alrededor», ha comentado. En su caso, intentarlo hasta el final no ha bastado para salvar lo que en su día construyeron.