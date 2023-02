Raquel Mosquera es una de las concursantes de 'Supervivientes 2023', que está a punto de emitirse un año más con nuevas caras. La peluquera está a punto de hacer las maletas para coger un avión que la lleve de nuevo a Honduras. Es la segunda vez que participará en este 'reality', ya que quedó finalista en 2018. Ahora vuelve a apuntarse a esta aventura, pero antes ha querido despedirse de sus clientas más cercanas que no dudan en visitarla en su peluquería cada semana.

La despedida la ha hecho a través un vídeo de lo más singular. Se ha colocado frente a la entrada de su negocio, que cuenta con un rótulo con su nombre y una foto suya. "Buenos días mis amores y mis corazones, aquí me tenéis, a punto de caramelo. Me voy, como sabéis, a 'Supervivientes'. Soy concursante de 'Supervivientes 2023'. Que sepáis que os voy a echar mucho en falta, pero espero veros a la vuelta. No sigo 'hasta pronto', a la vuelta, porque espero si Dios quiere, llegar a la final", ha empezado diciendo con ilusión.

La peluquera se despide de los suyos de una manera peculiar

Vídeo: Instagram.

Después ha querido desvelar quién será la persona que se quedará al frente de sus redes sociales. "Que sepáis que se quedará mi hermana Silvia con el teléfono y llevándome el Instagram porque yo ya me voy a la isla. Os llevo, como os dicho antes, en mi corazón y en mi mente, junto a mi familia, mis compañeras de trabajo, mis clientas y mis amigas. Así que allá voy, un abrazo muy grande y muchos besazos. Enviadme mucha vibración positiva ", termina diciendo a modo de despedida.

Para ella es un reto, aunque conoce muy bien cómo se vive esta experiencia. Tal y como adelantó SEMANA en exclusiva, la peluquera volverá a tirarse del helicóptero para vivir la aventura en los Cayos Cochinos. De hecho, se ha puesto a prepararse ya y se ha puesto en manos de un entrenador personal. Para ella ha sido una decisión fácil de tomar. Ha reconocido que no tuvo ninguna duda a la hora de aceptar la oferta para volver a Honduras. "Dije que iría a por ello. Los retos en la vida son algo muy importante. Continuamente en la vida tengo que tener retos y proyectos porque me mantienen ilusionadas. Que sepáis que he estado entrenando con un entrenador personal. Voy a dar lo mejor de mi", contaba.

La viuda de Pedro Carrasco recordó su paso por el reality de aventuras de Telecinco en 2018, donde quedó tercera, e insiste en que la clave de su participación fue su preparación mental. "El hambre fue lo que mejor llevé, era la más gordita y a la hora del hambre no me quejé de nada. Mentalmente soy muy fuerte, muy sensible, pero tengo un par de ovarios muy bien puestos. A mí me ganas con el cariño", añadió. Ahora queda esperar para ver si este año le va tan bien como en 2018. ¡La aventura ha comenzado!