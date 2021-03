Raquel Bollo semanas después de la polémica manda a su círculo más íntimo un mensaje muy positivo, filosofía de vida que los suyos aplauden.

Raquel Bollo lleva tiempo alejada de su trabajo en televisión. La sevillana ha hecho apariciones puntuales como en ‘Sábado Deluxe’, no obstante, eso no ha evitado que siga siendo noticia. Sus hijos han tenido problemas de salud que les han hecho copar titulares y ella, por su parte, también ha estado en el centro de las polémicas. Cabe recordar que en ‘Sálvame’ se le acusó de lucir falsificaciones y estar en medio de ciertos supuestos chanchullos. Por ello, justo en plena polémica, ha enviado un mensaje a su círculo con el que queda más que claro que su filosofía de vida es el positivismo y que los malos rollos ya no tienen cabida en su vida. «Cree en ti y todo será posible. No olvides que la actitud es importante», escribe Raquel Bollo en su estado de WhatsApp.

Consciente de que las críticas no pueden ni deben afectarle, Raquel Bollo mira hacia el futuro con la única intención de que no le afecten. Tiene motivos más que suficientes para no regodearse en lo malo y, por ello, ha optado por centrarse en ella y en los suyos, dejando así de lado todas las polémicas que giran en torno a ella. Prefiere apostar por la tranquilidad y seguir siendo un apoyo férreo para sus hijos, más aún si se tiene en cuenta que hace tan solo unos días su hijo Manuel Cortés acabó en urgencias otra vez. La razón para acudir al hospital no fue una peritonitis como el pasado verano, sino una neuralgia del trigémino, lo cual le provocaba un fortísimo dolor de cabeza en momentos puntuales y de manera sorpresiva. De hecho, puede causar incluso ardor o sensación de shock, lo que llevó al joven a ponerse en manos de expertos. Afortunadamente, recibió el alta hospitalaria, lo que tranquilizó a Raquel Bollo, pues había sido algo puntual.

Un modo de vida del que presume también sus redes sociales. Últimamente no deja de postear frases con hashtag llamativos como «todo pasa por algo» o «hasta el infinito y más allá. «Cuando estés escribiendo la historia de tu vida, asegúrate de que nadie más sostenga el lápiz…», escribe Raquel Bollo en una de sus últimas publicaciones. No obstante, esto es un ejemplo del continúo goteo que reza en su perfil de Instagram, prueba de ello otros como «Esmérate en los comienzos, en ello reside el secreto del logró…» o «Pon la sonrisa más bonita que tengas y sal a vivir…». A sus más de 500.000 seguidores, la empresaria trata de contagiar de su optimismo, una actitud que le permite a ella estar feliz.