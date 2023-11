Vídeo: Europa Press

Rafa Nadal ha visitado Madrid en compañía de su mujer, Mery Perelló. El matrimonio se dejaba ver saliendo de un exclusivo restaurante de la capital. El tenista atendió amablemente las preguntas de un reportero. "Todo bien, la vida va bien", afirmaba con una sonrisa sobre esta nueva etapa de su vida marcada por la paternidad. Además, confesó estar feliz con su hijo, el pequeño Rafael, que vino al mundo el 7 de octubre del año pasado en una clínica privada de Palma. "Estamos felices como tiene que ser".

Siempre discreto en todo lo que concierne a lo personal han sido escasas las ocasiones en las que hemos escuchado hablar a Rafa Nadal sobre su hijo. Una de últimas veces se produjo con motivo de una entrevista en Movistar+. "Voy bien de padre, siempre me han gustado mucho los niños", explicaba. Además, bromeaba con el pequeño ya ha tenido su primer contacto con el tenis. "Fue un día a la cancha y cogió una raqueta pequeñita porque le hacía gracia, pero de la misma manera le hace gracia la cuchara". El mallorquín está disfrutando al máximo de esta nueva etapa. "Aún no he llevado a mi hijo al parque, pero sí soy de estar mucho con él, de dolerme la espalda por tenerlo encima".

Rafa Nadal, apartado de la competición y centrado en su familia

Ha sido un 2023 complicado en lo profesional. Se lesionó el 18 de enero en el psoas ilíaco durante su participación en el Abierto de Australia. Tres meses después el tenista anunció su retirada de las pistas -prevista para 2024- y lo hizo tras causar baja en Roland Garros. Explicaba en rueda de prensa que iba a centrarse en su familia. Su regreso a la competición continúa siendo una incógnita.