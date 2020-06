Gloria Camila ha vivido los meses de confinamiento en Madrid, donde tenía que estar por trabajo. El hecho de que fuera la defensora de la mujer de su padre, Ana María Aldón, hizo que tuviera que estar presente en el plató cada semana. El Estado de Alarma que se decretó el pasado 14 de marzo -en plena emisión del concurso- hizo que tuviera que tomar la decisión de permanecer en Madrid, ya que los desplazamientos quedaron prohibidos. Una medida que continúa estando vigente hasta el próximo 22 de junio.

En la capital española ha estado viviendo con Antonio David Flores, que era el defensor de su hija en las galas. Pero no estaban solos. Y es que el discreto novio de Gloria Camila, David, también ha estado con ellos. Aunque siempre se ha decantado por mantenerse al margen, en alguna ocasión ha sido visto entrando en el piso donde reside la joven después de pasear al perro.

La joven tampoco ha sido de compartir imágenes junto a él. De hecho, se puede contar con los dedos de una mano cuántas veces lo ha hecho. Sin embargo, ha vuelto a mostrar una instantánea en la que se da un inesperado beso junto a David por un motivo de lo más especial. ¿De qué se trata?

Un inesperado beso con su novio por un motivo especial

Y es que Gloria Camila acaba de celebrar que ya tiene 800.000 seguidores en Instagram. La joven es una de las ‘influencers’ más seguidas en esta red social y está a punto de poder llegar a ese ansiado millón de seguidores. Esta meta es algo muy imporatante para ciertos personajes en dicha plataforma.

Pero mientras llega ese momento, ella ha querido compartir con sus seguidores, esos que le siguen de manera fiel, un momento de lo más íntimo con su pareja: «AMOR A LA MACARENA. Dos cuerpos queriendo darse alegría mutuamente. Livia Hernández. 800K!! 😍 GRACIAS A TODOS!! VAMOS CRECIENDO FAMILIA! 💞🍀», escribía con emoción.

La instantánea ha sido una sorpresa para todos, ya que no es habitual en ella (y mucho menos en David) mostrar ese tipo de fotos. Tanto es así que los comentarios agradeciendo este decisión no han tardado en llegar: «Eeeeeee MACARENA AAAAAIII 🎉», escribía Sofía Cristo. «😍😍😍❤️❤️❤️», le dedicaba Amor Romeira. «Nos chifla David!!!!!», le decía Carolina Sobe.

Hace unas semanas compartieron un Tik Tok juntos

“Con este sol que me devuelve la vida. Apenas recuero mis naufragios. He de reconocer alguna caída, que me ayudó a subir más peldaños. Todo va cambiando. El Gobierno y la gente. Ciudades de paso y bocas que mantienen. Cuando dicen que viven, cuando dicen que sienten. Amor mío abrígame, que esta noche ha refrescado. Otro año paso ya y sigo queriéndote tanto. Estas manos ya no son fuertes, ni tampoco tersas. Amor mío abrígame, vuelve a ser mi primavera”, le escribió en la primera foto que compartió junto a él.

Han sido unos meses muy intensos, en los que hemos visto a la Gloria Camila más madura. Repasamos todo lo que ha vivido la joven durante estos meses: