El programa de Paz Padilla en Mediaset no convence a la audiencia: sus nefastos datos

Paz Padilla ha vuelto a la televisión pero ha pasado por ella sin pena ni gloria. La humorista había regresado a Cuatro con un programa propio, 'Te falta un viaje', en el que ella y su hija, Anna Ferrer, visitaban diferentes países exóticos para conocer nuevas culturas y otras maneras de afrontar la muerte. Sin embargo, se ha despedido de Cuatro como última opción del prime-time: no ha convencido a la audiencia y sus datos así lo demuestran.

Paz Padilla fracasa estrepitosamente en el prime-time

La primera entrega del programa de Paz Padilla, que estaba ubicado en Ghana, parecía indicar que esta nueva apuesta de Mediaset por la humorista iba a surgir efecto: el primer programa anotó un 8,5% de share y 840.000 espectadores. Sin embargo, a medida que iban pasando las semanas, los viajes y las anécdotas que vivían la gaditana y su hija por Marruecos, México y Ecuador no enganchaban al público y continuaron alrededor del 5%. El pasado miércoles tres de enero se despidieron de la cadena con un triste 5.4% de share y solo captó a 520.000 espectadores, dificultando así su continuación en el espacio de Cuatro.

Durante la noche del miércoles, la final de 'MasterChef' fue lo que más vieron los espectadores (13,9%) y hasta la película de Antena 3 (10,2%) y de Telecinco (6,2%) quedaron por encima del programa de Paz Padilla. Unos datos que hacen un flaco favor a la presentadora y que demuestra que los espectadores no quieren volver a escucharla reflexionar sobre temas como la vida y la muerte, algo que ha llevado por bandera desde que falleció su marido, Antonio Vidal. Incluso la propia gaditana se ha llegado a plantear que su sitio esté realmente en España.

La dura reflexión de Paz Padilla

Durante el último programa, Paz Padilla y su hija se adentraron en la selva amazónica para conocer cómo viven allí sus tribus. Fue precisamente en plena naturaleza donde la humorista reflexionó sobre su lugar en el mundo: "Me estoy dando cuenta, a medida que voy viajando, que voy conectando más con otras civilizaciones que con la mía. Yo sobro en España", hasta tal punto que se está pensando vivir fuera durante una temporada: "Me estoy planteando que me gustaría vivir aquí unos meses" y así seguir los pasos del padre de su hija: "Él era mi manager y decidió salirse de la rueda, irse a Honduras de cooperante y es feliz, que nos lo ha dicho muchas veces".

Paz Padilla ha vuelto a protagonizar una nueva polémica, esta vez en redes sociales. A pesar de que ella es una gran fan de la Navidad, lo que ha hecho este año ha sido "pasarse" según opinan algunos usuarios: ha empapelado toda la casa con papel de regalo verde. "Feliz Día de Reyes!!!!! Este año se han vuelto locos y han envuelto toda la casa. @paz_padilla se supera cada año. Hasta los cascanueces están hechos a mano… una locura!!!!!!!!! Gracias por llenarnos de ilusión cada año, te quiero", ha escrito su hija en su perfil de Instagram al ver la sorpresa que le ha preparado su madre. Sin embargo, las críticas le han llovido por todos lados. "Entonces, ¿qué tipo de persona es? ¿La que va de humilde en 'Te falta un viaje'? ¿O la que despilfarra tanto papel? No le quito mérito a lo que hace, pero hay que ser consecuente con lo que se dice", le han echado en cara.