Nacho Palau es uno de los concursantes confirmados de ‘Supervivientes‘. Por fin la audiencia de la aventura selvática podrá verle saltar del helicóptero y adentrarse así en el reality que tantos espectadores cautiva cada año. Un fichaje que ha sido muy aplaudido, pues nos permitirá conocer de primera mano al que fue la pareja de Miguel Bosé durante más de 26 años, quien permaneció en la sombra y de quien supimos de su existencia tras su ruptura. Permitirá conocer su historia de amor, así como su traumática separación, pero ¿qué opina el cantante de que su ex concurse en un programa de televisión? Su reacción deja claro que no le hace ni pizca de gracia.

«Espero que no vuelva usted jamás a llamar, no se atreva, no se atreva… ¡No se atreva!», le ha dicho a un periodista de ‘Viva la vida’ que buscaba sus primeras declaraciones. Miguel Bosé no quiere saber nada de la prensa y no esconde su enfado cuando se le pregunta ya sea por su ex o por cualquier otro asunto de su vida personal. Más aún cuando se le nombra al que fue su compañero de vida con el que se ha enfrentado varias veces en los tribunales. Lejos de mostrarse más tranquilo en el día de su 66 cumpleaños, el cual tuvo lugar este domingo 3 de abril, Miguel Bosé vuelve a copar titulares por su actitud con los periodistas.

Miguel Bosé guardará silencio, de momento, sobre Nacho Palau y no romperá hablará acerca de Nacho Palau, quien Telecinco ha confirmado para la nueva edición. «Te pido un favor, que deje de llamar a este numero, que es privado», le repitió al reportero que le llamó para obtener sus primeras palabras. «Ese es el favor que nos pedía Miguel. Una reacción que demuestra que la relación de Miguel Bosé con los medios de comunicación sigue sin mejorar y los problemas del artista no paran de crecer», respondieron en el programa vespertino tras escuchar la llamada telefónica en la que Miguel Bosé mostraba su indignación. Todavía quedan algunas semanas para descubrir cuál es la actitud del escultor en el reality más duro de la televisión y si poco a poco irá soltando algunas perlas sobre Miguel Bosé, un cantante con luces y sombras en su vida. En especial, durante los últimos años.

Nacho Palau está muy ilusionado con este giro que ha dado su vida en tiempo récord y es que, a pesar de que su nombre sonaba con fuerza desde hacía tiempo, no ha sido hasta 2022 cuando han logrado convencerle para que aceptara la oferta. «Hola a todos. Soy Nacho Palau, soy concursante de ‘Supervivientes’ y tengo muchas ganas de ir al concurso. Os mando un beso fuerte a todos, nos vemos pronto», dijo. El artista convivirá con otros rostros conocidos, compañeros cuyo nombre es una incógnita, salvo los que ya ha confirmado la cadena hasta el momento. Ainhoa Cantalapiedra, cantante de ‘Operación Triunfo’ y Kiko Matamoros, colaborador de diferentes programas de televisión y azote para muchos participantes del programa.

Miguel Bosé no ha sido el único al que se ha preguntado por la participación de Nacho Palau en televisión. Olfo Bosé, sobrino de Miguel Bosé, no confía demasiado en que el valenciano vaya a durar en Honduras. «Yo creo que no va a durar más de tres semanas. Además, está muy, muy, muy ligado a su familia, a sus hijos, con lo cual, en la primera de cambio, estoy convencido de que la debilidad va a poder con él», dijo el hijo de Lucía Dominguín.

La madre de Nacho Palau se ha querido pronunciar, pero para defenderle, ya que él conoce a la perfección la intrahistoria de lo sucedido entre Miguel Bosé y su hijo. «»A mi hijo lo defiendo porque además tiene razón. El pobre, lo que ha pasado, y lo que hemos pasado todos, pues oye, claro que lo defiendo. Tiene un par de narices. Y lo que tiene que hacer es tirar para adelante y dejarse de esta gentuza porque serán muy conocidos, pero son gentuza, que solamente piensan en sí mismos», espetó Lola Medina, declaraciones que, sin duda, darán mucho que hablar.

No ha sido fácil para Nacho dar un paso al frente, pero finalmente se lanzará a la aventura próximamente. De este modo, obtendrá suculentos ingresos económicos que ayudarán a su vida junto a sus dos hijos, de los cuales está obligado a separarse durante su concurso en ‘Supervivientes’.

Te interesará saber...