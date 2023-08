Primeras palabras de Albert Rivera tras la muerte de su padre: "Estamos rotos"

Este domingo conocíamos la triste noticia del fallecimiento de Agustín Rivera, padre de Albert Rivera. El padre del que fuera líder de Ciudadanos ha muerto a los 71 años. "Estamos rotos". Son las palabras que ha pronunciado el expolítico al salir del tanatorio de La Axarquía, en Marbella, donde él y sus allegados dieron un último adiós a su progenitor. A pesar del dolor que sufre en estos momentos, Rivera ha agradecido a la prensa su apoyo, así como las muestras de cariño: "Solo quería daros las gracias en este momento". Lo siento, de verdad. Asimismo, ha desvelado lo duro que están siendo las últimas horas: "Un día muy difícil... Muchas gracias".

Vídeo: Europa Press

En estos momentos de dolor, Albert Rivera está recibiendo el cariño de sus seres queridos. Una de las personas que no ha querido dejarlo de lado ante este duro carapalo es su expareja, Malú. La cantante se ha trasladado a la Costa del Sol para estar junto al padre de su hija Lucía. La interprete de 'Blanco y negro' ha demostrado que ambos siguen teniendo una estrecha relación.

Hace apenas unos días, Malú se sinceraba sobre su ruptura con Rivera en la revista 'Elle'. "En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. Hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible», aseguraba. Sus palabras, que se producen en pleno duelo tras poner punto y final a su relación, contrastan con las imágenes de Albert Rivera en la revista SEMANA junto a una atractiva joven, una diseñadora llamada Carla Corletti.