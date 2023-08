Carlota Melendi, recién llegada a la mayoría de edad, deslumbra con su belleza. Aunque es hija de uno de los cantantes españoles más famosos, aún está por ver si la chica decide sumergirse en el mundo musical. Sin embargo, al celebrar sus 18 años, le han llovido felicitaciones por todas partes y, de modo especial, la de su padre.

"Quizás ella no lo sepa... Hoy es un día increíble para mí", compartía en su perfil el creador de éxitos como Caminando por la vida y La promesa. "Hace dieciocho años vino a salvarme de mí mismo", continúa en su conmovedora misiva, recordando la influencia que su hija primogénita tiene en su vida. "El cambio no ocurrió instantáneamente. Como todo proceso transformador, hubo dolor ya que confrontar esos aspectos propios que preferiríamos ocultar no es sencillo", reflexiona Melendi, compartiendo su vulnerabilidad al evocar ese período.

"Ha sido mi roca en los tiempos turbulentos y mi alegría en los momentos de felicidad", señala el músico de 44 años, que fue padre a los 26. "Es una mujer buena, inteligente y comprometida que se ha hecho a sí misma y me hace sentir muy orgulloso en lo que se ha convertido", destaca Melendi al referirse a las cualidades de su hija Carlota.

La vida de Melendi se cruzó con Julia Nakamatsu

Para concluir, el artista cita unas líneas de la canción "Carlota", que compuso en su honor en 2005: "Porque eres tú la melodía en mis canciones, porque eres tú la que da luz a los rincones más oscuros de mi alma", recita. El 'coach' de La Voz Kids culmina con un emotivo "¡Te quiero con todo mi corazón, hija!", compartiendo simultáneamente imágenes que retratan los diversos momentos de su vida, desde su niñez hasta la actualidad.

Cinco años después de que Melendi tuviera a Carla, llegó Marco, fruto de su relación con Damaris Abad, la artista también reconocida como 'Dama'. Aunque la relación entre Melendi y Damaris llegó a su fin, ambos mantienen un estrecho vínculo por el bienestar de su hijo, que ahora cuenta con 13 años.

Damaris reveló, hace algún tiempo, que su relación con el cantante se fundamentó, durante nueve años, en el "amor y el respeto mutuo". "Ahora, solo queda el respeto", admitió tiempo después. Tras esta relación, la vida de Melendi se cruzó con Julia Nakamatsu, con quien tiene dos hijas y es su actual esposa.

Se conocieron cuando Melendi hacía un videoclip en Latinoamérica. Por aquel entonces, Julia tenía 26 años y en 2016 dio a luz a Lola. En 2019, nació Abril, la segunda hija de la pareja y cuarta del músico. Las niñas son el fruto de un matrimonio que se formalizó en septiembre de 2019. Ahora, cuatro años después de su compromiso, esperan con ilusión a su tercera hija en común.