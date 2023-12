Los planes de Tamara Falcó e Íñigo Onieva para esta Navidad que enfrentan a ambos

Aunque la celebración de Navidad suele venir impregnada de magia, también trae consigo momentos de tensión. Y es que esa suele ser una de las decisiones clave cuando contraes matrimonio: ¿dónde celebrar y cómo dividirse para contentar a ambas familias? Aunque hay opiniones para todos los gustos, Tamara Falcó e Íñigo Onieva han hecho caso omiso de algunos consejos, decantándose solo por su opinión. En concreto por la de la marquesa de Griñón, quien parece haberse llevado el gato al agua, al menos, este 2023.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva viajarán a Miami pronto

"Discutimos por un montón de cosas, como dónde vamos a pasar las fiestas. Yo digo que las pasemos con mi familia e Íñigo dice que no, que un año con la mía y otro con la suya", ha explicado recientemente. La hija de Isabel Preysler no quiere renunciar a la cena y la fiesta que su progenitora organiza ya sea en la mansión de Puerta de Hierro, en Madrid, o en cualquier otro punto del mapa, aunque es consciente de que en algún momento deberá ceder.

"Pasaremos los dos días con mi familia. El año que viene ya tocará con los Onieva. Su familia es ahora también mi familia, pero me parece ilógico no tener a mi madre y mis hermanas en Nochebuena", continuaba la tertuliana de televisión en su relato. Esto evidencia que su hoja de ruta será pasar tanto el día 24 de diciembre como el 31 con Isabel, siendo en 2024 cuando optarán por otra organización completamente diferente. No optarán esta vez por dividirse, sino por el todo o nada.

Brindarán entonces por todo lo vivido estos meses, incluido su reconciliación y su posterior enlace. Una boda celebrada el 7 de julio, a pesar de que muy pocos confiaban en que su historia de amor funcionara. Lejos de todas las quinielas, Tamara Falcó e Íñigo Onieva terminan el año juntos, aunque ninguno niega las luces y sombras que les han acompañado hasta ahora. "Brindo por este año que ha estado lleno de luces y sombras, pero termina con una gran luz", comentó. "Es una fecha muy especial, muy, muy especial para Íñigo y para mí. La fe es algo que compartimos, nuestra reconciliación fue yendo a Misa de Gallo y repetiremos este año", explica.

Los planes de Tamara Falcó e Íñigo Onieva nos aclaran qué cenarán en sus fiestas de este año. La propia Isabel Preysler lo explicó en su primera entrevista en 'El Hormiguero', donde contó cómo se organizan año tras año en función de dónde estén y, sobre todo, qué comen. "Pavo, siempre. Normalmente, cuando lo hacemos en Madrid, lo hace el padre de Fernando, que le queda buenísimo. También se sirve carne, como un solomillo o algo así. Pero, por ejemplo, Julio, que no toma carne... Entonces hay que hacer una pasta y también para los niños. Pero hacemos el pavo con todo, ¿eh? Con el puré de patatas, el puré de castaña... Y con todas las salsas. La de 'cramberry', que es típica", explicó.

Está previsto que viajen a Miami, donde reunirá Isabel Preysler a todos sus hijos y donde por supuesto hablarán sobre el embarazo de Ana Boyer, quien espera su tercer hijo en común con Fernando Verdasco.