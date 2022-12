Ana Obregón está a punto de vivir unas Navidades muy complicadas. Por ese motivo, ha querido buscarse un plan en solitario fuera de Madrid: «Estas Navidades no las celebro como hago desde hace dos años. No pongo adornos, porque… ¿para qué? Estoy sola. Me he organizado y me voy a ir a un sitio yo sola el día 23 de diciembre o el 24 por la mañana, así no pienso que es Nochebuena. Me cojo mi tren o mi avión, todavía no lo tengo decidido y estaré allí. No puedo pensar que es Nochebuena. Estas Navidades me faltan mis padres y mi hijo. No puedo», dice totalmente rota.