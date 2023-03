Piqué y Clara Chía, pillados en una cita romántica (¡y vestidos a conjunto!)

Para Clara Chía no ha sido fácil el comienzo de su relación. Estar en el punto de mira y ser el centro de todas las críticas han provocado que, sin querer, se haya planteado dejar su relación con Piqué. Una decisión que no ha tomado y es que está convencida de que quiere apostar por él, prueba de ello, que haya sido pillada de cita romántica con el exfutbolista. Un encuentro con el que se desmiente cualquier crisis entre ellos y con el que se deja ver que incluso van a conjunto. Vestidos los dos con total jean, tanto Clara Chía como Piqué van con cazadora vaquera y pantalones del mismo tejido y, además, nada ajustados. Apuestan por la comodidad, aunque eso les lleve a ser casi 'gemeliers' en cuanto a outfit en una velada en la que coincidieron con unos amigos a los que saludaron de manera efusiva.

No pudieron evitar llamar la atención de los presentes, prueba de ello, que se haya filtrado la última imagen de ambos, foto en la que, por cierto, están muy sonrientes. Lejos de la seriedad que les acompañan cuando son pillados en plena calle, cuando creen que nadie les ve y que no son el centro de atención, se comportan como cualquier pareja. Les gusta salir, probar sitios nuevos y compartir tiempo también fuera de casa, lo que deja ver que están dando muchísima normalidad a su historia de amor. Tras varios meses juntos, ya ni se acuerdan de las canciones de Shakira que disparaban contra ambos, temas que han revolucionado todas las plataformas digitales y que han ayudado a la colombiana a sanar heridas. Indirectas por las que ha sido preguntado Piqué recientemente, aunque él prefirió esta vez tirar balones fuera: "Intento proteger a mis hijos". Así dejó ver que no estaba de acuerdo con las letras que la artista escribía para hablar de su vida personal, pues, según él, esto solo pone en el disparadero a toda la familia.

La cita de Clara Chía y Piqué

Clara Chía y Piqué han acudido en los últimos días a un restaurante de Barcelona que está de moda y en el que se sienten a gusto, tal y como se puede ver en esta imagen del programa 'Planta Baixa'. Eso sí, no necesitan excusa para salir a cenar fuera del tríplex en el que reside el catalán en la ciudad condal, donde procuran pasar tiempo, ya que están alejados de las miradas de los curiosos. Suelen mostrarse cada vez más cariñosos públicamente, van de la mano cuando pasean y se refieren al otro como "amor", un apelativo que demuestra que su historia de amor está en un buen momento.

Fue a finales del mes de enero cuando el empresario compartió su primera foto junto a su novia. Entonces, los rumores de ruptura sobrevolaban sobre ambos, un paso al frente con el que lo desmintió. Siete meses después de anunciar su separación con Shakira, publicó un selfie de ambos, la cual se disparó en cuanto a likes y comentarios en el universo 2.0. Sin texto ni frase que acompañara este post, Piqué volvió