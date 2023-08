Miriam Sánchez ingresaba en la mañana del viernes 25 de agosto en un centro hospitalizado de salud mental. A la que fuera consejera del amor de 'Mujeres y hombres y viceversa' se le provocaba un coma inducido para someterla a varias pruebas neurológicas. Este domingo, 27 de agosto, su expareja, Pipi Estrada, ha mostrado su preocupación al no haber conseguido contactar con alguien de su entorno para saber cómo se encuentra la madre de su hija pequeña. Un silencio que le ha resultado extraño y ha hecho saltar las alarmas.

Pipi Estrada era el que confirmaba este sábado, 26 de agosto, que Miriam Sánchez estaba ingresada y en coma inducido. Un día después, el periodista ha revelado que fue Fernando, el actual novio de la televisiva, quien le había puesto al tanto sobre su estado de salud. Según narra en 'Fiesta', la conversación entre ambos fue amistosa, cercana y sin ningún tipo de tensión. Este domingo, el colaborador no ha conseguido hablar con el entorno de su expareja, algo que le ha extrañado. Ha estado durante todo el día llamando y mandando mensajes para saber cómo se encontraba dada su preocupación y la de la hija que tienen en común, pero no ha obtenido respuesta.

"No entiendo la razón, esta incomunicación. No tengo ningún tipo de información, no sé cuál puede ser el motivo. Hoy es un día extraño, raro", revela Estrada con el semblante serio. Por otra parte, al no conseguir contactar con el novio de Miriam Sánchez, el periodista le pidió a su hija que llamara ella a su madre, aunque sin éxito. "Perdió el teléfono, no tenía su teléfono y no ha podido hacerlo a través de su móvil", explica. El colaborador de 'Fiesta' se plantea que puede ser que la televisiva haya salido del coma inducido y haya tomado la decisión de no hablar sobre su estado de salud. Aunque no es capaz de confirmarlo. Eso sí, insiste en que está muy preocupado por ella.

El mensaje de Pipi Estrada a Miriam Sánchez

Pipi Estrada ha querido dejar claro que no ha sido el salvador de Miriam Sánchez. Los principios de su relación fueron tormentosos. Tanto es así que David Bisbal le llegó a decir al periodista "vaya huevos que tienes" por salir con ella. Una anécdota que siempre recordará pues el periodista le contestó al cantante que estaba enamorado. "Por ella siento respeto, admiración. Me ha dado una hija maravillosa, ella quiere mucho a su madre. No entiendo que esté pasando esto porque realmente tenía un camino maravilloso", admite el colaborador. Por su parte, la periodista Joana Morillas ha añadido que la televisiva "dejó de tomar la medicación" hace tiempo.

1 de 3 Miriam Sánchez está ingresada en un centro de salud mental y le ha sido provocado un coma inducido 2 de 3 Pipi Estrada está muy preocupado, al igual que la hija que tienen en común 3 de 3 El periodista asegura que el novio de Miriam Sánchez ha dejado de cogerle el teléfono