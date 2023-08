Pepe de Lucía, padre de Malú, se pronuncia sobre el nuevo amor de Albert Rivera

Pepe de Lucía se ha dejado ver por las calles de Sevilla. Llevábamos un tiempo sin ver al padre de Malú, por lo que no ha dudado en atender a la prensa encantado. El artista, para quien sus compañeros de trabajo piden la concesión de la medalla de Andalucía de las Bellas Artes, se muestra contento por esta petición y, aunque no se sabe si se le concederá, el padre de Malú lo tiene claro: "Cuando sea, bienvenida. Muerto, no".

Pero no es de lo único que ha hablado Pepe de Lucía. El artista está pendiente de todo lo que está ocurriendo en torno a Albert Rivera. El expolítico acaba de perder a su padre. En el terreno personal, el que fuera pareja de Malú, está enamorado de nuevo, tal y como publicó SEMANA en exclusiva. Pero la relación con su hija es buena a pesar de que ya no están juntos. De hecho, sale en defensa de Albert de manera rotunda: "Todos tenemos derecho a ser felices y vivir nuestra vida".

¡Dale al play para escuchar la defensa de Pepe de Lucía!

Vídeo: EUROPA PRESS.