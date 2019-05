2 El castigo del sacerdote tras ser pillado

Lo que más le molesta a Pedro Almodóvar no es que sucedan estos casos, porque depravados sexuales siempre los habrá. Lo que le crispa es que no tengan un castigo como tal cuando se desvelan que abusan de niños, aprovechándose de su situación de poder: “Los casos eran tan concretos y numerosos que la dirección del colegio tuvo que intervenir. ¿Y qué hicieron? Cambiaron a los sacerdotes de centro. No hubo castigo. Se cubren entre sí. Lo hicieron y siguen haciéndolo”.