Paz Padilla, se ha sentado en el plató de ‘Las 3 puertas’, el programa que presenta María Casado en La 1 de Televisión Española. Allí ha hablado de cómo afronta esta nueva etapa a nivel personal, aún en proceso de duelo tras la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal, y profesional, tras su fulminante despido de ‘Sálvame‘.

«La tele me cambió la vida. Dejé de ser la Mari Paz para ser la Paz Padilla», ha recordado. Lleva más de 25 años en televisión, pero asegura seguir rodeándose de la misma gente: «La mayoría de mis amigos es gente normal, no son famosos». La andaluza ha hablado sin reparos de esta nueva etapa que afronta fuera de Mediaset. Se siente relajada y feliz: «Fuera de la tele está la vida, estoy tremendamente feliz. A veces no te das cuenta de que eres muy esclavo del trabajo y lo único que te pertenece es el tiempo. Y el tiempo pasa igual para reyes que para pastores».

Desde que fue cesada de su trabajo en la pequeña pantalla, la gaditana está centrada en su faceta como escritora gracias al éxito de su libro, ‘El humor de mi vida’, de la editorial Harper Collins. Su obra, además, ha sido llevada a las tablas del teatro bajo una obra homónima con la que está haciendo una gira nacional. «El teatro, el libro, los negocios…. Yo soy una buscavidas. ¿Trabajo que es? Trabajo es ganarte el salario. Me da igual limpiar portales que poner copas», ha apuntado.

En su encuentro con María Casado, Paz Padilla ha contado cómo afronta la ausencia de su marido. «Yo tenía 14 años cuando lo conocí por primera vez. Yo me enamoré. Con los años me enteré de lo que dijo él pensó cuando me conoció: ‘Ojú, quién es esta colgá‘. Yo soy la loca colgá. Él era el sereno, el hombre formal, correcto. Éramos polos opuestos. Yo soy puro nervio, no sé lo que es estar parada», ha recordado.

Ha pasado 1 año y ocho meses desde que murió su marido. Con el tiempo ha aprendido a canalizar el dolor: «Cuando tú ya sabes lo que va a pasar, cuando aceptas el camino por donde vas a ir todo es más fácil porque lo que tienes que hacer es transitar. Y sabes que el dolor lo tienes que transitar. Y tienes que transitar ese dolor de manera tranquila porque va a pasar».

«Le doy sentido a que Antonio falleciera», dice Paz Padilla al hablar de su marido

«Hay pasos que yo he ido dando que estaban escrito y nos encontramos las personas que nos pueden ayuda. Aunque resulte un poco extraño, le doy sentido a que Antonio falleciera. Yo aparecí en su vida para ayudarle a morir. Él ha cambiado mi vida, el presente, porque ha cambiado la vida de mucha gente», ha destacado. Y es que las vivencias que recoge en su libro han ayudado a muchas personas que han pasado por situaciones similares.

«Cuando te enfermas la gente se quite del medio. Cuando necesitas gente, se quedan los amigos porque nadie quiere problemas y que le pongas la cabeza cuadrada… Yo lloro todos los días. He aprendido que aceptar no es olvidar. Aceptar es recordar con amor, y no con angustia. Yo he sido tremendamente feliz. Aquí hemos venido a perderlo todo», ha reconocido.

Su marido falleció como consecuencia de un tumor cerebral que le fue diagnosticado un año antes: «Yo no podía hacer nada, solo acompañarlo y amarlo. Eran los últimos días de su vida y los íbamos a pasar juntos. Él me amaba mucho. Sé que si yo me hundo él se sentiría muy triste. Cuando entiendes que el que se ha muerto es él, no yo…. El duelo es la aceptación de tu propia a muerte y de que algún día nos volveremos a ver, o todos nos vamos a negro o nos vamos a reunir con nuestros seres queridos». Paz Padilla está convencida de que «el pensamiento lo podemos cambiar». Por eso, «si te recreas en tu propio dolor y tu propia angustia entras en bucle, una espiral, y te hundes».

No descarta volver a enamorarse: «Será diferente porque no hay amores iguales»

En el futuro, no cierra las puertas a enamorarse de nuevo: «Yo creo que el amor es tan bonito… Hay gente que cree que el amor es el amor de enamorarse, de tener pareja. Para mí el amor es el amor incondicional, el amor generoso, el amor compasivo, el amor blanco, el amor que te llena… eso lo puedes sentir con una puesta de sol o tomando una cervecita con los amigos o con un hombre que te acaricia y te besa. Pienso: ¿Por qué voy a negarme a vivir eso?». Eso sí, si un día encuentra a un amor, sabe que no tendrá nada que ver a sus relaciones anteriores: «Si viene una persona que me quiera y me haga volver a sentir lo que yo sentía, será diferente porque no hay dos amores iguales. Amar es entregarte».

«Yo amo a todo el mundo. A todo el mundo le digo ‘te quiero’. Porque creo mucho en la neurolingüística, en el valor de las palabras Te dicen te quiero y te sientes querida, valorada, respetada. ¡El amor es tan bonito, no podemos vivir sin amor!», sentenciaba.

